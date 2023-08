Enredados: Maitreyi Ramakrishnan, la actriz que quiere interpretar a Rapunzel en el remake live-action

Hace un par de semanas los fans flipaban por la idea de que Disney está desarrollando un remake live-action de Enredados - 90%. Aunque todavía no es un rumor confirmado, los fans publicaron en redes sociales su deseo de que la encargada de interpretar a Rapunzel fuera Florence Pugh. Luego, el afamado insider My Time To Shine Hello dijo en Twitter que Disney sí quiere a esa actriz en el papel principal, pero una actriz más joven parece querer ganárselo. Se trata de Maitreyi Ramakrishnan, quien es famosa por su actuación en la serie de Netflix Yo nunca - 80% (Never Have I Ever).

También te puede interesar: Disney estaría buscando a Florence Pugh para interpretar a Rapunzel en el remake live-action de Enredados

Muchos fans no estarán de acuerdo con la idea de que no sea una actriz blanca y rubia la que interprete a Rapunzel, personaje de una historia europea, pero dados los cambios que se han venido dando en los últimos años en la industria del entretenimiento, con un mayor énfasis en la inclusión y la diversidad, las palabras de Ramakrishnan no parecen fuera de lugar. En entrevista con CBS en 2021 expresó (vía The Independent):

Maitreyi Ramakrishnan como Devi Vishwakumar en Yo Nunca (2020-2023), de Netflix

¿Sabes lo que sería genial? He estado diciendo esto y he estado viendo a otras personas decir esto. Creo que Rapunzel debería ser una chica del sur de Asia. Porque escúchenme, nadie sabe lo que se siente estar atrapado en tu habitación, sin poder salir porque tu madre te dice que no, sin darte una razón real, como hacen las chicas morenas.

También lee: 10 veces en que Disney alteró las historias originales para no arruinar nuestra infancia

Y en 2022 publicó en Twitter (ahora X) lo siguiente:

He dejado muy claro que Rapunzel ES el papel de mis sueños... ¿verdad? Está claro, ¿verdad?

Tristemente, cuando la actriz expresó su deseo, recibió muchos comentarios racistas, y en este año les respondió con estas amables palabras a través de X:

Como sea... los "mega fans" que están presionados porque dije que tengo un papel soñado claramente no escucharon la banda sonora lo suficiente. No me siento mal por decir mi sueño y desear una oportunidad para mostrar lo que puedo ofrecer. Hasta entonces, sigo viviendo mi vida tratando de aprender a tejer.

¿Optará Disney por contratar a Maitreyi Ramakrishnan y dará un giro a la imagen que se tiene de Rapunzel, o preferirá volver a hacer una copia textual de su remake en todos los detalles?

El origen de Enredados

Enredados fue lanzada en 2010 y se basa en el cuento popular alemán "Rapunzel", que ha sido adaptado e interpretado de diversas maneras a lo largo de los años. La versión más famosa es, sin duda, la recopilada por los Hermanos Grimm. La dirección de la cinta estuvo a cargo de Nathan Greno y Byron Howard, y la historia fue llevada a la pantalla grande con un toque moderno y humorístico, lo que la hizo atractiva tanto para niños como para adultos.

El guión fue escrito por Dan Fogelman , quien se esforzó en desarrollar personajes multidimensionales y una trama que, aunque tenía sus raíces en el cuento clásico, ofrecía giros y sorpresas inesperadas. En cuanto al elenco de voces, la protagonista, Rapunzel, fue interpretada por Mandy Moore, una actriz y cantante conocida por su versatilidad en ambos campos. El personaje masculino principal, Flynn Rider (cuyo verdadero nombre es Eugene Fitzherbert), fue interpretado por Zachary Levi. Moore y Levi aportaron mucho carisma a sus personajes y su química vocal fue palpable, lo que contribuyó al éxito de la película. Además, la villana, Madre Gothel, fue interpretada magistralmente por Donna Murphy, quien aportó la mezcla perfecta de manipulación y maldad al personaje.

Musicalmente, la película también fue un éxito. Las canciones, compuestas por Alan Menken y con letras de Glenn Slater, son memorables y pegajosas, especialmente "I See the Light" ("Veo en ti la luz" en español), que se convirtió en una de las canciones más icónicas de las películas de Disney. Enredados es una joya moderna en el catálogo del estudio que combina el encanto de los cuentos clásicos con el humor y la narrativa contemporánea.

No te vayas sin leer: Remake live-action de Enredados podría estar en desarrollo y los fans piden a Florence Pugh como Rapunzel