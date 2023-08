Barbie se mantiene como la número uno en taquilla por cuatro semanas consecutivas

La taquilla de Barbie - 88% es espectacular, nadie puede negarlo. Warner Bros. y Mattel han logrado un acierto increíble a través de la película live-action de la famosa muñeca, alcanzando números de locura que ya se veían venir con esa alucinante campaña de marketing implementada en los últimos meses. Esta tarde, Variety reporta que la aventura de Barbie en la pantalla grande logra mantenerse como la más consumida de las semanas recientes, sumando nuevos millones en taquilla y estableciendo a Greta Gerwig como una directora blockbuster de la actualidad.

Protagonizada por Margot Robbie, Barbie es un viaje en el que la muñeca toma la decisión de salir de su mundo rosado para ir hasta la realidad y enfrentar sus propios pensamientos oscuros. Nuestra estrella descubre que, para las mujeres, las cosas no son como pensaba, descubriendo el patriarcado y luchando contra la imposición del mismo en su propio hogar. La película desarrolla la clásica odisea del héroe con algunos toques de la travesía de Buda, entregando una ingeniosa sátira sobre nuestro mundo y las dinámicas de la sociedad.

Margot Robbie y Ryan Gosling en el set de Barbie (Crédito: Warner Bros.)

De acuerdo con Variety, Barbie se mantiene a la cabeza de la taquilla estadounidense y ya es la número uno por cuarta semana consecutiva, añadiendo US $33.7 millones a su recaudación y alcanzando US $526.3 millones en dicho país. Box Office Mojo informa que hasta el momento, la película ya cuenta con US $1.183 mil millones a nivel global, un número que hasta hace unos meses parecía imposible de alcanzar pero que ahora ha dejado atrás a muchos grandes hits de la cartelera como Aquaman - 73% y Capitana Marvel - 60%.

Otra cinta que tampoco se queda atrás en la conversación es Oppenheimer - 95%, la gran rival de Barbie en las últimas semanas. Ciertamente, la película de Christopher Nolan no ha recaudado ni de lejos de lo de la muñeca, no obstante, su impacto en redes ha sido notable; de gran manera, ambos títulos contribuyeron al marketing de la otra gracias a la viralización del evento Barbenheimer, algo que no suele verse en Hollywood pero ha dejado claro lo mucho que las personas aman ir a las salas de cine. Aquellos temerosos por el fracaso de la industria en tiempos pandémicos pueden sentirse aliviados en pleno 2023. Hollywood tiene mucho para ofrecer y la gente está dispuesta a gastar lo que sea con tal de no quedarse atrás en las tendencias.

Barbie, la eterna muñeca, ¿cuál es su historia?

La historia de la muñeca Barbie es un testimonio emblemático de la cultura pop y la evolución social. Creada por Ruth Handler y lanzada por la compañía Mattel en 1959, Barbie rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial y un ícono de la moda y el juego. Inspirada en las muñecas de papel para recortar, Ruth Handler desarrolló la idea de Barbie como una figura adulta en miniatura que permitiría a las niñas soñar con diferentes roles y posibilidades en sus juegos imaginativos. La muñeca Barbie debutó en la Feria del Juguete de Nueva York a finales de los sesenta y causó sensación con su figura esbelta, su guardarropa elegante y su enfoque en la moda y las aventuras.

A lo largo de los años, Barbie ha experimentado múltiples cambios y transformaciones para adaptarse a las tendencias culturales y a las demandas de la sociedad. A medida que la conciencia sobre la diversidad y la representación creció, Barbie también evolucionó para incluir una mayor variedad de etnias, tonos de piel, tipos de cuerpo y profesiones, reflejando una gama más amplia de identidades y aspiraciones. No obstante, la muñeca Barbie también ha sido objeto de controversia y críticas debido a las preocupaciones sobre los estándares de belleza poco realistas que podría perpetuar y las posibles influencias negativas en la autoimagen de las niñas. A pesar de las críticas, la muñeca Barbie sigue siendo un fenómeno cultural duradero y una parte significativa de la infancia de muchas generaciones, con su historia rica y compleja que refleja la evolución de la sociedad y las percepciones sobre el género, la moda y la diversidad.

