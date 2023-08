Billy Porter vuelve a criticar a Harry Styles y su portada en Vogue: "Utilizas a la comunidad LGBT para elevarte"

Una vez más, Billy Porter carga contra Harry Styles y su portada en la revista Vogue hace un par de años, cuando fue celebrado por sus fans al convertirse en el primer hombre fotografiado para la cubierta de la excelsa publicación en diciembre de 2020. Aunque en su momento pidió disculpas, Porter lanza nuevos comentarios en contra del autor de “Golden” en una nueva entrevista con The Telegraph, y no sólo eso, también realiza algunos señalamientos para Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue.

La carrera de Billy Porter se destaca por su talento como actor, cantante y compositor, formando parte de ambiciosas producciones como Pose - 100% en Netflix y Cenicienta - 51% en Amazon Prime Video. También brilla en la industria por su legado en la comunidad LGBT, desafiando las normas de género y expresión a través de su estilo audaz y vanguardista. Porter ha sido un ícono en la moda al llevar vestidos y trajes únicos en eventos de alto perfil, como los Oscar, dejando de lado los estereotipos y fomentando la aceptación de la diversidad de género. Su valiente elección de vestuario ha contribuido a ampliar las conversaciones sobre identidad y representación en la cultura popular, alentando a otros a ser auténticos en su propia expresión.

Harry Styles en Vogue (Crédito: Vogue)

Harry Styles en Vogue, ¿fiesta o escándalo?

Cuando Harry Styles apareció en la portada de Vogue utilizando un vestido, las redes sociales celebraron la novedad; sin embargo, Billy Porter, a finales de 2021, concedió una entrevista a The Sunday Times en la que realizó duras críticas en contra de Harry Styles y su presencia en la famosa revista de moda:

Cambié todo el juego. Y eso no es ego, es solo un hecho. Yo fui el primero en hacerlo y ahora todos lo están haciendo. Siento que la industria de la moda me ha aceptado porque tiene que hacerlo. [...] Vogue aún puso a Harry Styles, un hombre blanco heterosexual, con un vestido en su portada por primera vez. No voy a arrastrar a Harry Styles, pero ¿es él a quien vas a intentar utilizar para representar esta nueva conversación? No le importa, sólo lo hace porque es lo que hay que hacer. Esto es política para mí. Esta es mi vida. Tuve que luchar toda mi vida para llegar al lugar donde pudiera usar un vestido para los Óscar y no ser asesinado a tiros. Todo lo que él tiene que hacer es ser blanco y recto.

Ahora, para The Telegraph, Billy vuelve a reivindicar su postura y acusa a Harry Styles de utilizar a la comunidad LGBT como plataforma para su propia carrera; también reprueba las acciones de Anna Wintour al colocar en la portada de Vogue a un hombre blanco que no se identifica abiertamente como queer:

No se siente bien para mí. Estás usando mi comunidad, o tu gente está usando mi comunidad, para elevarte. No has tenido que sacrificar nada. [...] Esa p*rra [Anna Wintour] me dijo al final: '¿Cómo podemos hacerlo mejor?' Y me tomó tan por sorpresa que no dije lo que debería haber dicho. La insté a usar su poder como Vogue para elevar las voces de los líderes de este movimiento de des-género de la moda. Seis meses después, Harry Styles es el primer hombre en la portada.

En el pasado, Harry Styles ha sido acusado de queerbating debido a su estilo de moda y comportamiento que desafía las normas de género tradicionales y que ha sido interpretado por algunos como un intento de atraer al público LGBTQ+ sin comprometer una declaración clara sobre su propia orientación sexual. Algunos críticos argumentan que su adopción de prendas consideradas femeninas y su apoyo a la diversidad de género podrían estar explotando o coqueteando con una identificación queer sin comprometerse completamente con la comunidad, lo que lleva a un debate sobre la autenticidad de su imagen y si está genuinamente interesado con la lucha por la igualdad y representación LGBTQ+ o si está capitalizando una estética queer sin un respaldo substancial.

