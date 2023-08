Rachel Zegler dice que el príncipe era un acosador en Blancanieves y los Siete Enanos

El remake live-action de Blancanieves y los Siete Enanos - 98% que está preparando Disney es uno de los futuros proyectos de la compañía de los que más se ha comentado al respecto desde que se anunció que Rachel Zegler interpretará a la famosa princesa que debutó en 1937. Como es de esperarse, la actriz está al tanto de que la historia, para este tiempo, no debe ser igual a la que se contó anteriormente por el hecho de que no envejeció bien. Por eso en la actualidad es más fácil encontrar que las protagonistas de sus películas pueden ser heroínas, líderes y más, y eso justamente ocurrirá en esta cinta.

Zegler ya había realizado unos comentarios que demostraban el camino a seguir en esta nueva versión de Blancanieves y los Siete Enanos - 98%, los cuales han sido recibidos con una parte de positivismo y con otra de inquietud. Las declaraciones de la actriz se han referido a posibles cambios en la historia que van desde Blancanieves siendo la heroína de la historia, hasta la mención de que la película de 1937 es extremadamente anticuada en lo que respecta a las mujeres en roles de poder y la idea de para qué sirve una mujer.

Recientemente, un video de la actriz donde se refiere al príncipe como un “acosador” ha vuelto a aparecer en redes sociales debido a que una parte del público parece estar alarmada ante lo que podría ser este remake live-action. El video en cuestión muestra a Rachel Zegler en la convención D23 de Disney que se celebró el año pasado; allí dijo a Extra TV que era evidente la diferencia de época con la película animada que originó al personaje y recalcó que el príncipe acosaba a Blancanieves, pero que nada de eso pasaría en el próximo estreno.

Dicho video ha resurgido porque varias cuentas lo han vuelto a subir a Twitter, usando el apodo “Snow Woke” para referirse al filme, o simplemente diciendo que la actriz no tiene idea de lo que habla al decir que el príncipe de la historia es un acosador.

Rachel Zegler (aka Snow Woke) is one of the most smug new arrivals in Hollywood. She calls the original Snow White prince a “stalker”. Has she even watched the original movies? pic.twitter.com/AegrzXI52M