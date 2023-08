Sonido de libertad: Eduardo Verástegui compara al inversionista arrestado con Judas Iscariote

Sonido de Libertad - 60% es, sin lugar a dudas, una de las películas más comentadas del año. Hace algunas semanas tuvo la oportunidad de llegar a las salas de cine en Estados Unidos y rápidamente hizo eco gracias al frágil tema que aborda, pero también por supuestas conspiraciones que han atraído a innumerables curiosos. Días atrás se reportó el arresto de Fabián Marta, uno de los productores de la cinta, quien fue acusado de secuestro infantil y aprehendido el pasado 23 de julio. Luego de permanecer algún tiempo en silencio, Eduardo Verástegui, también implicado en la producción de la película, ofrece una declaración sobre el escándalo.

Dirigida por Alejandro Monteverde, Sonido de Libertad nos presenta la historia de un agente federal que termina implicado en un caso de trata infantil. Al principio logra salvar la vida de un pequeño, sin embargo, toma la decisión de volver a la red de tráfico de niños para rescatar a la hermana de la primer víctima, descubriendo una aberrante realidad sobre lo que se oculta en estas organizaciones delictivas y los esfuerzos que hacen los gobiernos del mundo para ignorarlas y no hacer nada al respecto. Sound of Freedom es protagonizada por Jim Caviezel y Mira Sorvino.

Jim Caviezel en Sonido de Libertad (Crédito: Angel Studios)

Marta y Sonido de libertad, una controversia de alcance global.

Sonido de Libertad contó con más de 6600 mil inversionistas, uno de ellos Fabián Marta, detenido por la Policía Metropolitana de St. Louis por la acusación de supuesto secuestro infantil. A través de sus redes sociales (vía Despierta América), Eduardo Verástegui declaró que en un principio no lo podía creer, y que realmente creyó que eran “fake news”; posteriormente descubrió la verdad y habló sobre los miles de productores de Sound of Freedom, recalcando que no tiene control sobre la acciones externas de todos ellos:

Así como cualquiera puede invertir en el mercado de valores, uno de los beneficios de invertir fue la posibilidad de aparecer en los créditos [de la película]. Si a Jesús con doce, se le coló uno y le salió uno malo, a Jesús que es Dios, ahora con 6 mil…

Verástegui apuntó que el arrestó de Marta, así como la mala publicidad que se generó a partir de la noticia, han elevado la taquilla de Sonido de Libertad, por lo cual está muy agradecido. El actor tamaulipeco es un católico devoto, por lo que en cámara agradeció a Dios por darle a su película lo necesario para ser tan comentada como lo es ahora. Por supuesto que Sound of Freedom no se ha salvado de las críticas e incluso se le señala por ser una propuesta vacía disfrazado de reflexión ante uno de los problemas reales más oscuros de la humanidad.

A Sonido de Libertad también se le ha vinculado con el QAnon. Esta serie de teorías conspirativas en línea que surgió en 2017 y ha ganado seguidores en diversas plataformas. Afirma la existencia de una trama global dirigida por una figura anónima de alto rango (Q) dentro del gobierno estadounidense que lucha contra un supuesto "estado profundo" involucrado en actividades ilegales y conspiraciones. Aunque carece de pruebas verificables, QAnon ha inspirado creencias en eventos y conspiraciones sin fundamento, lo que ha llevado a preocupaciones sobre su impacto en la desinformación y la polarización social.

Verástegui comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como cantante y miembro del grupo musical Kairo. Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles en busca de oportunidades en Hollywood, donde protagonizó películas como Chasing Papi y Bella. Sin embargo, a lo largo de los años, Verástegui experimentó una transformación personal y espiritual que lo llevó a alejarse de papeles que consideraba incompatibles con sus valores y creencias religiosas. A partir de entonces, se enfocó en producir películas con mensajes positivos y pro-familia, como El Gran Pequeño - 22%, mientras también se involucraba en actividades filantrópicas y promovía causas pro-vida. Su carrera se caracteriza por esta transición hacia proyectos que reflejen sus convicciones y valores personales.



