Tortugas Ninja: Diseñador de April O'Neil dice que es fiel a los rasgos icónicos del personaje

Mientras los críticos y algunos afortunados que ya vieron Tortugas Ninja: Caos Mutante - 91% están elogiando la increíble animación de la película, así como su divertida trama y sus entrañables personajes, un sector de los fans discute en redes sociales sobre la apariencia de April O'Neil, personaje clásico de la franquicia. El director ha defendido el cambio, ya que la chica se ve muy diferente a versiones previas, y ahora el diseñador, James A. Castillo, dice que no sólo está orgulloso de su April, sino que mantuvieron los rasgos esenciales del personaje.

Cuando ocurren cambios de aspecto en personajes de ficción populares, los fanáticos suelen ser muy críticos. El caso de April O'Neil es sólo el más reciente, pero ya hemos visto reacciones negativas desde hace mucho. Por El Último Maestro del Aire - 6% se quejaron los aficionados a la serie animada original, por los cambios étnicos a las diferentes tribus; cuando se estrenó El Llanero Solitario - 31% no fueron pocos los que protestaron porque Johnny Depp interpretara a un nativo americano, y también se quejaron bastante por el casting de Halle Bailey como Ariel en La sirenita - 66%.

Nuevo diseño de April O'Neil (Fuente: Twitter @jmurfish)

No obstante, las quejas no son igual de válidas siempre. El whitewashing es una práctica que no tiene sentido, y por eso es tan criticado que un actor blanco como Johnny Depp interprete a un indígena. En el caso de otros seres de ficción, cuando su origen étnico no es parte de su esencia, un cambio en el aspecto no hace una gran diferencia, y de hecho hay casos donde no se queja nadie, como Nick Fury, de Marvel, a quien todos reconocen como un hombre afrodescendiente, a pesar de que en los cómics originales era blanco.

Tal vez los fans que están molestos por el cambio de April O'Neil deberían darle una oportunidad a esta nueva interpretación, y disfrutar de la película tanto como la han disfrutado los que ya la vieron y compartieron sus opiniones en línea. El diseñador James A. Castillo compartió en Twitter los siguientes diseños de April O’Neil, acompañados del siguiente texto:

¡YA ESTÁ DISPONIBLE LA NUEVA PELÍCULA DE TMNT! Cuando me uní a #MutantMayhem mi primera tarea fue trabajar en April O'Neil. SIN PRESIÓN. Intentamos hacerla identificable y arraigada en el mundo real, manteniendo algunos de los detalles que la hacen tan icónica. Yo personalmente la amo en la película.

April O'Neil apareció por primera vez en los cómics creados por Kevin Eastman y Peter Laird en 1984, y ha sido una figura constante en la serie, experimentando varias transformaciones a lo largo de las décadas. En un principio, April era una asistente de laboratorio que se convirtió en una aliada cercana de las Tortugas. Con el tiempo, su papel fue expandido y en la popular serie animada de los años 80, se convirtió en una reportera intrépida, un rol que a menudo se ha mantenido en las adaptaciones posteriores.

En las versiones live-action, April ha sido interpretada por varias actrices. En la película de 1990 fue interpretada por Judith Hoag, y Paige Turco asumió el papel en las secuelas de 1991 y 1993, manteniendo la esencia del personaje. La interpretación más reciente en live-action es la de Megan Fox en las películas Las tortugas ninja - 22% (2014) y Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras - 38% (2016). En estas versiones, April es una reportera ambiciosa que descubre y luego se une a las Tortugas en su lucha contra el mal.

El personaje es una parte integral de la franquicia de las Tortugas Ninja desde su inicio. Su transformación de asistente de laboratorio a reportera, y las diferentes interpretaciones en live-action, reflejan la evolución del personaje y su continuo papel como una figura central en la saga TMNT. La versión de Tortugas Ninja: Caos Mutante la trae para una nueva generación.

