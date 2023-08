Searching for Sugar Man: Murió Sixto Rodríguez, músico y protagonista del documental ganador del Oscar

Una de las figuras musicales que fascinó al cine ha fallecido. Se ha confirmado la muerte del cantante Sixto Rodriguez, cuya carrera e insospechado éxito en Sudáfrica fueron documentados en la película Buscando a Sugar Man - 94% (Searching for Sugar Man, su título en inglés). Tenía 81 años y la noticia se compartió a través de su página oficial.

Sigue leyendo: Los mejores documentales ganadores del Óscar de los últimos años, según la crítica

De acuerdo con Variety, la muerte de Sixto Rodriguez ocurrió este miércoles a la edad de 81 años. A través de su sitio web, el deceso se confirmó a sus seguidores. Originario de Detroit, Michigan, se dedicó a la música, sin mucho éxito, desde principios de la década de los años 70. No obstante, pronto sus canciones se volvieron muy populares en Sudáfrica y Australia.

Rumores sobre su supuesta muerte, la cual habría ocurrido en escenarios, comenzaron a circular en ese país africano. Esto llevó, durante la década de los años 90, a un grupo de sus fans a dar con su paradero. Pero no sólo eso, sino que lograron organizar una gira de regreso del cantante por su país. Este relato es la historia que se narra en Buscando a Sugar Man, el cual acabó por llevarse un Oscar a Mejor documental.

Sixto Rodríguez, cantante y protagonista de Buscando a Sugar Man (Crédito: EFE)

¿Qué pasó con la carrera musical de Sixto Rodríguez?

Este icono del folk, tras el fracaso comercial de su material discográfico en Estados Unidos, se retiró y volvió a trabajar como obrero y constructor en su país de origen. A raíz de la búsqueda por su ubicación y del lanzamiento del documental, revivió el interés por su obra como artista musical y volvió a dedicarse a ello desde entonces. Incluso tuvo un par de participaciones en televisión precisamente para discutir lo particular de su carrera.

En los últimos años, Hollywood ha tenido un resurgido interés por las grandes figuras de la música, tanto en la ficción como en el documental. Pero particularmente, tras el éxito en taquilla de Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury - 51%, por las biografías de cantantes muy populares. Algunas de las figuras de ese medio que están por llegar al cine son Bob Dylan, Michael Jackson, Bob Marley y Amy Winehouse.

Aunque su carrera se compone sólo de dos álbumes de estudio, “Cold Fact” (1970) y “Coming from reality” (1971), el seguimiento de culto a su obra le permitió lanzar tres discos en vivo, el más reciente de los cuales es resultado de uno de sus conciertos en Australia y se publicó en 2016. Hay también un libro que cubre su vida titulado Sugar Man: The life, death and resurrection of Sixto Rodriguez.

Poco se sabe sobre su vida personal, prefería el misterio, pero el mensaje en su sitio web recordó que deja atrás a tres hijas, Sandra, Eva y Regan. Sixto era descendiente de padres de mexicanos inmigrantes y fue criado en Detroit donde pasó la mayor parte de su vida. En caso de que no conozcan el documental, y no quieran cometer el error de perderse su música como ocurrió durante tantos años, Buscando a Sugar Man - 94% se encuentra disponible para su compra en Apple TV y Prime Video. Descanse en paz.

Te recomendamos: 5 películas de Sundance a los Óscar