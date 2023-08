The Continental: Mel Gibson debuta como el villano de la serie precuela de John Wick

No hay que temer si se es fan de John Wick. Si bien el futuro del personaje de Keanu Reeves es incierto, Lionsgate no tiene planes de soltar el oscuro mundo de asesinos a sueldo que la franquicia presentó. El primer paso de la saga será una serie precuela titulada The Continental y protagonizada por Colin Woodell como un joven Winston. El tráiler oficial ya está aquí, está súper cargado de acción y presenta al personaje de Mel Gibson.

¿De qué va a tratar la serie The Continental, precuela de John Wick?

La serie The Continental se compone de tres episodios. Ambientada en la década de los 70, veremos a Winston (Woodell) como un joven atrapado en una peligrosa deuda con Cormac (Mel Gibson), un capo líder en el negocio de los asesinos a sueldo. Como se pueden imaginar, el show revelará cómo es que este personaje acaba por volverse el dueño del hotel que luego da asilo a este tipo de criminales.

El show es producido por los creativos principales de las películas de John Wick: Chad Stahelski y David Leitch, así que pueden esperar toda la acción que ha caracterizado a la franquicia y la cual ha redefinido la manera en la que se montan secuencias de peleas y tiroteos en los filmes de este género. Sorpresivamente, parece que también tendrá bastantes toques de humor negro, lo que quizá ayude a distinguilar un poco más de la tetralogía principal.

Colin Woodell como Winston Scott en The Continental (Crédito: Katalin Vermes/Starz Entertainment)

Como saben, John Wick, además de revivir el furor por Reeves, ha sido una de las franquicias más redituables para Lionsgate. John Wick 4 - 93% logró recaudar US $426 millones a nivel mundial, con lo que superó la taquilla de todas sus antecesoras y se mantiene como la onceava película más exitosa en ventas de lo que va de 2023, un año particularmente abarrotado de grandes blockbusters.

Será interesante ver si los fans de la saga se interesan por The Continental y efectivamente el estudio expande la franquicia. El nombre más reconocido del proyecto, por mucho, es el de Mel Gibson. Si bien el director pasó por una época turbulenta en su carrera, debido a escándalos personales provocados por su alcoholismo, desde 2017 la industria ha sido bastante abierta a su regreso.

El show será la perfecta oportunidad para ahondar en la mitología de la saga, la cual se ambienta en un mundo en el que una organización de varios grupos delictivos, conocida como la Mesa de Honor, controla el mundo criminal. Aunque las películas han revelado más detalles sobre ella, con cada entrega, los orígenes del hotel que sirve como santuarios seguramente darán más claridad sobre su historia al mismo tiempo que presentan otras oportunidades de expandir el universo.

¿Cuándo se estrenan Ballerina y The Continental, los spin-offs de John Wick?

Además de esa serie, sabemos que Ballerina, una película protagonizada por Ana de Armas sobre una asesina femenina rebelde, se rodó el año pasado y se lanzará a mediados de 2024. Mientras tanto, habrá que esperar a tener más noticias sobre The Continental y su estreno en Latinoamérica, pues en Estados Unidos debutará, con un episodio cada semana, a partir del 22 de septiembre en Peacock, plataforma que no tiene presencia en nuestra región. Algunos de sus títulos han llegado a Prime Video, así que habrá que estar al pendiente de un anuncio oficial.

