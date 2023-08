El Señor de los Anillos: Bautizan a nueva especie de peces en honor a Frodo Bolsón

El universo de El Señor de los Anillos continúa dejando huella en la cultura popular, esta vez en el mundo de la ictiología (rama de la biología que estudia a los peces). Un nuevo estudio publicado en la revista Ichthyology & Herpetology (vía ComicBook) ha revelado el descubrimiento de una nueva especie de bagre boca de ventosa a lo largo del río Níger en África Occidental, que ha sido bautizado en honor al legendario protagonista de la saga, Frodo Baggins. El científico detrás del descubrimiento eligió el nombre Chiloglanis frodobagginsi para este pequeño y peculiar pez, en referencia al heroico hobbit que cautivó a millones de fanáticos en las historias creadas por J.R.R. Tolkien .

El Chiloglanis frodobagginsi es un bagre de tamaño pequeño a mediano, con una longitud que varía desde aproximadamente 0.75 pulgadas hasta 1.5 pulgadas. Su distintivo color marrón medio, con manchas de tonos más claros en la espalda y el frente, y una cara de color amarillo crema, lo hace destacar en las aguas del río Níger. Este fascinante descubrimiento ha emocionado tanto a los científicos como a los fanáticos de la saga, ya que une dos mundos aparentemente diferentes: el de la ciencia y el de la fantasía.

It's true! The description of two new species of suckermouth catfishes is out! It has it all. A new species named after a character from the Shire, and a species described from just one specimen!https://t.co/SwjrOVZWwD



Here is Chiloglanis frodobagginsi ! pic.twitter.com/mevU2aw66k