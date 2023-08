Bryan Cranston y Bob Odenkirk rinden homenaje a Mark Margolis

Hoy los fans de Breaking Bad - 100% y Better Call Saul - 100% están de luto. El actor Mark Margolis falleció a los 83 años, y aunque cuenta con una extensa carrera en el cine y la televisión, es principalmente conocido por su papel de Héctor “Tio” Salamanca, un personaje que debutó en Breaking Bad, y sin decir palabras, se ganó al público. Además de los muchos fans que lamentan su fallecimiento en redes sociales, actores y creativos como Bryan Cranston y Bob Odenkirk han expresado su pesar.

Margolis también participó en las películas I Shot Andy Warhol - 77%, Poder Absoluto - 45%, Ace Ventura: Pet Detective - 42%, Pi, el Orden del Caos - 87%, La Fuente de la Vida - 51%, El luchador - 98% y Nasty Baby - 65%, entre otras. En la precuela/spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, el actor volvió a interpretar a Héctor Salamanca pero en su versión joven.

Mark Margolis nació en una familia judía en Filadelfia el 26 de noviembre de 1939. Comenzó a tomar clases de actuación a los 14 años y, después de un año en la Universidad de Temple, se mudó a Nueva York para estudiar drama en The Actors Studio con Stella Adler, de quien se convirtió en asistente personal a cambio de clases. Posteriormente, estudió con Lee Strasberg, el rival de Adler, pero se alejó de la actuación y tuvo problemas para llegar a fin de mes.

Margolis finalmente hizo su debut en pantalla en The Opening of Misty Beethoven (1976), luego tuvo pequeños papeles en varias películas antes de que su personaje en Caracortada - 84% fuera asesinado por Tony Montana, interpretado por Al Pacino. De 1985 a 1989, Margolis tuvo un papel recurrente en la serie de crimen de CBS, The Equalizer.

Para interpretar a Salamanca, un personaje mudo, Margolis se inspiró en su difunta suegra, Shirley, quien había sufrido un derrame cerebral y vivió en un asilo de ancianos en Florida durante muchos años. Margolis incorporó sus gestos y contorsiones faciales en su interpretación, describiendo el papel como un homenaje a Shirley.

Bryan Cranston, quien dio vida al protagonista de Breaking Bad, Walter White, publicó en Instagram:

Estoy muy triste hoy al saber del fallecimiento de un amigo. Mark Margolis era un actor realmente bueno y un ser humano encantador. Divertido y atractivo fuera del set y (en el caso de Breaking Bad and Your Honor) intimidante y aterrador en el set. Su energía tranquila desmentía su naturaleza maliciosa y su mente curiosa... y le encantaba compartir un buen chiste. Ya lo extraño. Descansa ahora, Mark y gracias por tu amistad y tu excepcional trabajo.

La cuenta oficial de Twitter de las dos series dedicó un emotivo mensaje para los fans:

Nos unimos a millones de fanáticos en el duelo por el fallecimiento del inmensamente talentoso Mark Margolis, quien, con sus ojos, una campana y muy pocas palabras, convirtió a Héctor Salamanca en uno de los personajes más inolvidables de la historia de la televisión. Él será extrañado.

Y Bob Odenkirk, quien dio vida a Saul Goodman, respondió al tuit con estas palabras:

¡Una poderosa presencia en la pantalla! Mark me hizo reír en la camioneta camino al set con sus bromas y comentarios y solo espero tener la mitad de su energía y concentración cuando gritaban ‘Acción’. Gracias, Mark, y mis condolencias a tu familia.

Y finalmente, el guionista de Breaking Bad y Better Call Saul, Peter Gould , escribió:

Absolutamente devastado al escuchar que hemos perdido a Mark Margolis. Mark era brillante, divertido, un narrador con un millón de historias. Ya lo extraño.

Breaking Bad y Better Call Saul son dos series aclamadas por la crítica que han dejado una huella indeleble en la televisión moderna. La primera, que se emitió de 2008 a 2013, es conocida por su narración magistral, personajes complejos y exploración detallada del descenso a la inmoralidad. Su spin-off ha sido igualmente elogiado por su guión, actuaciones brillantes y la construcción meticulosa de su mundo. Sin embargo, ninguna de las dos sería lo mismo sin Mark Margulis. Lo extrañaremos también.

