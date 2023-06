Spider-Man: A Través del Spider-Verso | Teoría de fans asegura que Gwen es una mujer trans

La nueva película animada de Spider-Man es un éxito de taquilla y la crítica y los fans la están amando, pero entre tantos comentarios que aparecen en redes sociales, se ha desatado un debate, debido a la nueva teoría de fans sobre uno de los personajes favoritos, Gwen Stacy / Spider-Gwen. Algunos espectadores muy observadores, ya habían señalado desde el lanzamiento de los tráilers que el cuarto de Gwen contenía una bandera del orgullo trans con el texto “proteger a las infancias trans”, pero ahora con el estreno de Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% aseguran que el personaje es una mujer trans.

Parece muy adecuado que sea en junio, mes del orgullo LGBTQIA+, que una película con una de sus protagonistas trans domine la taquilla, pero hay que aclarar que esto no es más que una teoría de fans y no ha sido confirmado por guionistas o directores. Sabemos que la actriz que interpreta a Gwen, Hailee Steinfeld, es una mujer cisgénero, así que es probable que originalmente haya sido pensada así, igual que en los cómics, pero no podemos descartar la teoría de los fans como si nada, pues tiene puntos muy interesantes.

Una de las señales más notorias es el traje de la superheroína, ya que lleva los colores de la bandera trans (blanco, azul y rosado); pero también esos colores son los predominantes en su cuarto, y en su universo en general. En Twitter encontramos varios usuarios que aseguran que se trata de una mujer trans, y a su vez encontramos respuestas negándolo. Por otro lado, algunos encuentran simplemente aceptable el que se hagan este tipo de interpretaciones de una obra de ficción.

Gwen Stacy es trans, chúpala.

Gwen stacy is trans, suck it pic.twitter.com/dvlbepgBqs — Caid (@Caidycat208) June 5, 2023

Gwen stacy es trans. Todo su arco es una alegoría trans. los colores son la bandera trans. Pero lo más revelador, su padre policía blanco usa los colores trans en su uniforme. ¡Ningún maldito policía es un gran aliado a menos que tenga un familiar trans!

#GwenStacy is Trans.

Her whole arc is a trans allegory. The colors are the trans flag.

But most telling.HER WHITE COP DAD WEARS THE TRANS COLORS ON HIS UNIFORM. NO FUCK1NG COP IS THAT MUCH OF AN ALLY UNLESS THEY HAVE A TRANS FAMILY MEMBER!#SpiderVerse #AcrossTheSpiderVerse pic.twitter.com/z3XJLxKGRH — DC Lady (@MovieSandComic5) June 5, 2023

Gwen Stacy es la primera Spider-Persona trans del Spiderverse.

Gwen Stacy is the first trans Spider-Person in the Spiderverse 🫶🏾🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/lVrZTiYUUE — Lexxie || 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@spacekatsubunny) June 3, 2023

Hola chicos, sólo un recordatorio de que es genial que la gente lea un personaje como quiera en la ficción porque nada está escrito en piedra. Si la gente lee a Gwen Stacy como trans, ¡que la lean como trans! Realmente así de simple, incluso si no estás de acuerdo con ellos.

Hey guys just a reminder that it's totally cool for people to read a character however they want in fiction because nothing is set-in-stone. If ppl read Gwen Stacy as trans, let ppl read her as trans! Really that simple, even if you don't agree with them. pic.twitter.com/yzIBjI6ljr — William “Michael Keaton” Blakley (@WillTheBlakley) June 6, 2023

Si nomás fuera la bandera sería una cosa. Pero absolutamente TODO en la animación es planeado e intencional, y literal de inicio a fin Gwen está inundada en alegorías trans y los colores de la bandera trans son sus colores principales.



Gwen Stacy de Spider-Verse es trans. Cope. https://t.co/9P29g5TaT8 pic.twitter.com/KenpHCv9l6 — Red Solo (@theRedSolo_) June 4, 2023

Resulta que la paleta de colores en #spidergwen, DE ACUERDO A LOS DIRECTORES, no es una inspiración de los cómics.



Los colores de la bandera trans SON PARA REPRESENTAR LOS CAMBIOS DE GWEN STACY pic.twitter.com/1iP2ylEhRf — Eri la nutria 🦦 la rompe 🍉 #gaming #games (@Erivlt) June 6, 2023

En la vibrante continuación de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% nos reencontramos con nuestro querido vecino de Brooklyn, Miles Morales, inmerso en una intrépida odisea a través del Multiverso. Al aliarse con un selecto equipo de figuras arácnidas, tiene la tarea de salvaguardar la existencia de cada universo, pues una amenaza inminente pone en riesgo el futuro.

Con las voces de Oscar Isaac, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Shameik Moore e Issa Rae, somos testigos del intenso dilema de Miles, forzado a reinventar su identidad como Spider-Man para proteger a aquellos que más quiere. El enfrentamiento con el malvado The Spot y las interacciones con otros héroes notables, como Gwen Stacy y Miguel O'Hara, conduce a Miles en una espiral de revelaciones y retos que impulsan su heroísmo a nuevas alturas.

Bajo la dirección de Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers, este reciente capítulo en el inigualable Spider-Verso nos asegura una cascada de acción sin respiro, emociones profundas y una incursión apasionante en la diversidad de los universos del Hombre Araña.

Actualmente está en desarrollo una secuela titulada Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que concluirá la épica trilogía del superhéroe arácnido que ha sido elogiada por críticos y fans por igual, y que ha dado a Sony uno de sus mayores éxitos, pues Spider-Man: Un Nuevo Universo fue galardonada con el Óscar a Mejor Película Animada hace cuatro años.

