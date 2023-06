The Idol: fans critican la actuación de The Weeknd y dicen que es terrible

El primer capítulo de The Idol - 19% llegó a HBO Max este domingo y rápidamente se convirtió en lo más visto de la plataforma, convirtiéndose en tendencia global en redes sociales. Pero el alto número de reproducciones es proporcional a los comentarios negativos, en especial ante el desempeño de The Weeknd, quien no tiene a los fans encantados con su interpretación como Tedros.

The Idol es protagonizada por Lily-Rose Depp como Jocelyn, una súper estrella del pop que ha alcanzado el nivel de culto de Britney Spears: muy joven, hermosa, millonaria y globalmente famosa; su vida se encuentra enfocada por completo en su carrera y carga con el sufrimiento causado por la prensa, las tragedias personales y su propia vulnerabilidad. La serie predica que la vida de los ídolos nunca es fácil, y que la atención mediática solamente incrementa el dolor cotidiano.

En el primer capítulo, Jocelyn visita una discoteca en Los Ángeles con algunos de sus amigos. Es aquí donde conoce a Tedros, el dueño del lugar. Ambos se gustan y ella lo invita a su casa en la noche siguiente. Aunque The Idol está logrando un desempeño notable en HBO Max y la actuación de Lily-Rose Depp ha recibido comentarios positivos, es la de Abel Tesfaye “The Weeknd” como Tedros la que tiene al público a la prensa emitiendo comentarios poco alentadores en redes sociales. Basta con leer “On ‘The Idol’, Why Are the Weeknd’s Acting Skills Nonexistent?” (En The Idol, ¿por qué las habilidades de actuación de Weeknd son inexistentes?), la pieza de Stephen Rodrick en Variety, quien se encarga de despotricar contra el intérprete de “Blinding Lights”:

Al principio de su aparición, [Tedros] se acerca sigilosamente a Lily-Rose Depp como Jocelyn, el personaje principal. Él le susurra algo a ella: 'Bienvenida a mi pequeño agujero de mierda'. No creo que estuviera hablando de sus habilidades de actuación, pero uno nunca sabe. [...] Después de inhalar una línea, el subtítulo cerrado dice ‘aclara la garganta y escupe’, fácilmente la parte más auténtica de la actuación de Tesfaye. Todo esto de ninguna manera establece la tensión y el peligro de la siguiente escena en la que Tedros obtiene la interpretación de Jocelyn de su vida al casi asfixiarla en busca de la interpretación vocal perfecta.

The Idol fue creada por el propio Tesfaye y Sam Levinson, quien durante el último par de años ha sido duramente criticado al estar al frente de producciones que hipersexualizan a los actores y romantizan toda clases de situaciones que en contextos realistas son altamente peligrosos y tóxicos; se le ha acusado de ser un adicto a la pornografía y de llevar su afición a la pantalla chica sin verdaderos motivos artísticos, sino por simple morbo. Lo anterior se relaciona a menudo con Euphoria , serie que Levinson también escribió y que incluye abundantes escenas sexuales con actores mayores interpretando a menores de edad.

El segundo capítulo de The Idol llegará a la plataforma de HBO Max el 11 de junio, ¿podrá conseguir todavía mejores números de reproducción y de llegar hasta la cima como lo más visto del verano? A continuación puedes ver algunos comentarios sobre el desempeño de The Weeknd.

Acabo de ver The Idol y, Jesucristo, es como una película estudiantil con un gran presupuesto. Sam Levinson está tratando de ser profundo, pero su escritura es jodidamente rara. Además, el personaje de The Weeknd es jodidamente espeluznante y me hace odiar al Weeknd real.

Just watched #TheIdol and Jesus Christ it’s like a student film with a big budget. Sam Levinson is trying to be deep but his writing is just fucking weird. Also The Weeknd’s character is fucking creepy as fuck and makes me hate the actual Weeknd — Peter v2.5 (@peterropp) June 5, 2023

The Idol es sólo Sam Levinson diciendo: ‘Por favor, por favor, desnúdate, soy un artista, por favor, muéstrame tus pechos, soy un artista, es arte.’

the idol is jus sam levinson n the weeknd like ‘pleeeasssee please get naked im an artist pleaseeee show me your boobs im an artist its art’ — d***** (@benadryIsub) June 6, 2023

The Idol es muy divertida. Nunca dejaría que The Weeknd me tocara.

the idol is so funny. i would never let the weeknd touch me — zari (@prozac_chan) June 5, 2023

The Weeknd es tan jodidamente malo actuando.

The Weeknd is so fucking bad at acting #THEIDOL pic.twitter.com/ZhkmdzvreW — noon☀️ (@oxynoon) June 5, 2023

The Idol: episodio de una hora de duración. Actuación mediocre tanto de Lily como de The Weeknd. Jennie es la más bonita. Música buena, historia inexistente. Definitivamente hay contenido escandaloso, pero la gente perderá más interés debido a la aburrida historia.

#THEIDOL : An hour long episode. Acting mediocre of both Lily and The Weeknd. Jennie is the prettiest 🫶🏻. Music good, story non existent. Outrageous content definitely there but people will lose interest more because of the boring storyline pic.twitter.com/DHKCaidL3k — shreyo (@soberxo3) June 5, 2023

La actuación no es TERRIBLE, pero honestamente no siento que esté viendo a un hombre espeluznante aprovechándose de una mujer joven, siento que estoy viendo a The Weeknd tratando de ser espeluznante. ¿Tiene sentido?

The acting isn’t TERRIBLE, but I honestly don’t feel like I’m watching a creepy man take advantage of a young woman, I feel like I’m watching The Weeknd try to be creepy. Does that make sense? #theidol pic.twitter.com/bO9Q8zIkvd — Unserious Black (@Mr_October95) June 5, 2023

The Idol en realidad no fue tan mala... si tan sólo pudieras ignorar la horrible actuación de The Weeknd y las escenas sexuales incómodas y extrañas. 900k no es una audiencia tan mala, pero realmente espero que a partir de ahora la serie no sea tan asquerosa como en el episodio uno.

the idol wasn’t actually that bad… if you could get past the horrible acting by the weeknd and uncomfortable and weird sexual scenes.



900k isn’t that bad of a viewship, but i really hope from now the show isn’t as gross as it is from episode 1 — american teenager (@secretlychrissy) June 5, 2023

Después de esta abominación de actuación nunca podré volver a tomar en serio a The Weeknd.

After this abomination of an acting performance I'll never be able take The Weeknd seriously again 💀 #THEIDOL — Krys (@grewwvy) June 5, 2023

