Boogeyman: Así es la criatura de la película que asustó a Stephen King

Si en algo ha quedado a deber el 2023 hasta ahora es en películas de horror. Si bien el verano no suele ser la temporada para esta clase de producción, que sí son rápidas en inundar la cartelera durante otoño, hay una excepción. Se trata de Boogeyman: Tu Miedo Es Real - 77%, la más reciente adaptación de Stephen King que traerá de vuelta al famoso “Hombre de la bolsa”, o como se le conoce en América Latina: el Coco.

No te pierdas: RESEÑA | Boogeyman: Tu Miedo es Real | luto, soledad y miedos profundos en una oscuridad superficial

Durante conferencia de prensa, el director Rob Savage, quien estuvo a cargo de esta película sobre un par de hermanas que son acechadas por una siniestra presencia, habló sobre el diseño de la criatura titular. Protagonista de un lore que parece inagotable, fue una importante tarea dar con una versión del monstruo que resultara satisfactoria y así abordaron la cuestión:

El diseño trataba de crear algo que apenas pudieras ver en las sombras. Durante la mayor parte de la película, dejamos que se ferviente en la mente de la audiencia. Y luego, cuando finalmente ves a la criatura se nos ocurrió un diseño perturbador en el que se revela que tiene dimensiones más allá de lo que se puede ver. Así que todavía tiene espacio para que las propias pesadillas de la gente se puedan proyectar en ella. Pero de igual forma, tenemos un diseño horripilante que ideó nuestro equipo y que con suerte les dará nuevas pesadillas.

Boogeyman es una de las más recientes adaptaciones de la obra de King, quien se ha mostrado muy contento con el resultado final en su cuenta de Twitter. Más recientemente, fue breve pero conciso al decir “esto es aterrador” en un tuit la semana pasada. Hasta donde se sabe, él fue quien sugirió al estudio lanzarla en cines y no directamente a streaming, como tenían planeado.

El monstruo titular, sin revelar detalles de más, es bastante grotesco. Aunque casi no se muestra en su totalidad durante los primeros dos actos de la película, la dirección compensa esto con otro recurso: su voz. La criatura imita la voz de los seres queridos de sus víctimas para atormentarlos y llamarlos hacia la oscuridad, en donde se esconde. Ese ágil uso intercalado del fuera de campo y el sonido ha sido destacado en las críticas.

Te recomendamos: Stephen King elogia Late Night with the Devil: "no pude apartar la mirada"

Aunque no está cerca de una puntuación particularmente sorprendente, la mayoría de las reseñas se han mostrado favorables al filme, en particular por la creación de atmósferas y por la construcción de suspenso antes de los sustos. Así que si el resto de la cartelera no les llama la atención, o simplemente quieren jugar con su ritmo cardíaco, pueden apostar por ella.

Boogeyman: Tu Miedo Es Real - 77% ya se encuentra disponible en cines. En cuanto a King, se sabe que Amazon está trabajando en una serie que adaptará su saga literaria de La Torre Oscura y que HBO está desarrollando una precuela de Eso llamada Welcome to Derry mientras que una película de Salem’s Lot, su relato vampírico, está actualmente en producción.

Continúa leyendo: The Boogeyman: A Stephen King le gustó tanto la película que impulsó su estreno en cines