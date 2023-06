The Idol no logró ni un millón de espectadores durante su estreno

Aunque el 2023 comenzó con el pie derechos para HBO Max con éxitos como The Last of Us - 97% y la última temporada de Succession - 98%, queda pendiente un título importante para su programación de este año. Se trata de The Idol - 19%, la serie de Sam Levinson, creador de Euphoria - 80%, que tuvo un importante presupuesto y espera dominar el verano. Lamentablemente, sus primeros números son todo menos espectaculares.

Producida por A24, The Idol es la historia de Jocelyn (Lily-Rose Depp), una cantante pop que cae en las garras de un siniestro hombre de negocios a quien interpreta The Weeknd. De acuerdo con The Hollywood Reporter, con 913 mil espectadores, queda apenas en el promedio de lanzamientos menos famosos del canal. Incluso Euphoria logró llegar al 1.1 millón de televidentes en 2019.

Aunque no todo está perdido, puesto que generalmente estos números aumentan conforme la serie lanza más episodios, habrá que esperar antes de declararla un fracaso. Después de todo, tanto Levinson como The Weeknd han hecho lo posible por tratar de ganarle fuerza a través de colaboraciones con actores famosos e incluso figuras del mundo de la música. Por ejemplo, el cantante tuvo una colaboración con Madonna, titulada “Popular”, como parte del álbum del show.

Las críticas han sido sumamente negativas con The Idol - 19%. El principal punto de pelea ha sido la configuración de la relación entre Jocelyn y su misterioso nuevo galán, quien la reclutará en su secta. Reportes previos han revelado que el show estuvo a punto de tener momentos de violencia sexual explícita y en los que el personaje femenino expresaba deseos por ello.

El show debutó en la pasada edición del Festival de Cannes. En ese evento, tanto Levinson como Depp explicaron que su intención era denunciar la forma en la que la industria de la música cosifica y explota a las artistas femeninas, pero las críticas apuntan a que la serie hace precisamente eso en su forma de retratar a Jocelyn. La actriz ha asegurado que jamás hizo nada que la hiciera sentir incómoda en el set.

En el mismo reportaje de la revista Rolling Stone en el que se revelaron los planes para escenas muy gráficas, se detalló que HBO le dio carta blanca a Levinson y le permitió básicamente volver a hacer la serie porque quieren mantener una buena relación con él rumbo a la preparación para la tercera temporada de Euphoria, el cual ha sido un éxito de ratings para el canal y la plataforma.

¿Podrá The Idol conquistar el verano? No hay ningún otro drama televisivo que apunta a ser el show del verano. En el terreno de la fantasía y la ciencia ficción, quizá Secret Invasion, lo nuevo de Marvel, o la tercera temporada de The Witcher - 100% pueden robarse la atención del público, pero sería torpe subestimar lo atractivo de una serie que ha causado tanta polémica. El programa lanzará un nuevo episodio cada domingo.

