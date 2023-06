Apple presenta Vision Pro, gafas de realidad mixta que cambiarán para siempre la experiencia del espectador

La realidad virtual ha sido una promesa para el público desde que se veía como tecnología de punta en literatura, series y películas de ciencia ficción. El tema incluso se ha tratado desde lo filosófico por su uso para alienar todavía más a las masas, pero el verdadero obstáculo siempre había sido la tecnología misma que no cumplía con las expectativas de los usuarios y el precio tan alto para poder adquirirla en primer lugar. Apple acaba de dar a conocer unas nuevas gafas que esperan superar todo lo que existe actualmente en este mercado, y que si tiene éxito definitivamente revolucionará la forma de consumir cine, televisión y videojuegos.

Cuando hablamos de Apple pensamos de inmediato en sus computadoras y celulares, y tal vez también en su servicio de streaming que tiene en su catáolgo series como The Morning Show - 80%, Servant - 80% o Ted Lasso - 91%, mientras trata de obtener los derechos de distribución de cintas importantes como Killers of the Flower Moon - 100%. Pero la marca también desarrolla tecnología de otro tipo que sirve para complementar su propio material y crear una experiencia unificada para el usuario. Desde hace años, y ante la competencia de otras compañías como Google o Meta, Apple decidió invertir tiempo y millones en el desarrollo de nueva tecnología enfocada en la realidad virtual y la realidad aumentada, lo que ahora les ha permitido crear unas gafas que el público pronto podrá adquirir.

Variety reporta que durante una presentación en la Worldwide Developers Conference, Tim Cook, CEO de Apple, presentó unas gafas nuevas llamadas Apple Vision Pro que fomentarán y complementarán como nunca las aplicaciones de realidad aumentada y virtual, y mejorarán las experiencias para los jugadores y los espectadores de siempre. El ejecutivo simplemente dijo que este tipo de tecnología era profunda y que esta presentación se podía comparar con la primera vez que la compañía presentó un iPhone al mundo entero.

Bob Iger, CEO de Disney, acudió a la presentación y confirmó que la aplicación de Disney Plus estará disponible para estas gafas desde el primer día. De igual forma, reafirmó las intenciones de la productora de generar nuevo contenido que pueda aprovechar esta tecnología de punta desde la concepción, desarrollo y creación de material, hasta el consumo mismo de los usuarios en general. La casa del ratón asegura que ahora podrán crear experiencias completas para entrar en mundos mágicos e historias que antes no podían ser contadas con el mismo impacto.

Según se explica, las gafas Vision Pro se podrán manejar a partir de movimientos oculares y de la mano sin necesidad de controles externos de ningún tipo. Lo que si estará disponible es un control de voz en caso de que el usuario así lo prefiera, pero la idea es mantener todo el concepto únicamente en los lentes mismos. Las gafas también contarán con una función especial llamada Eye Sight que mostrará los ojos del usuario si está en modo de realidad aumentada, pero no así si está en modo de realidad virtual.

Las gafas también incluyen la primera cámara 3D de Apple que permitirán al usuario grabar y fotografiar para crear sus propias ediciones en algo similar a una sala de cine privada que tendrá soportes de Apple TV+, Apple Arcade y otros servicios de la marca. Vision Pro también permitirá una calidad superior con una mejora de pixeles que superará la tecnología 4K de las televisiones más modernas, y contará con un sistema especial de audio envolvente para una experiencia más completa y, en teoría, mucho más orgánica. Por supuesto, el precio será bastante elevado, más de US$3,400, así que el público podría tardarse en aceptarla como una necesidad real para consumir películas o jugar en línea.

Uno de los factores más importantes de esta propuesta es que trata de enlazar las virtudes de la realidad virtual y de la realidad mejorada sin separarlas todo el tiempo. La realidad virtual busca crear algo enteramente nuevo e inmersivo, mientras que la realidad aumentada agrega material y diseños al mundo real para una experiencia más natural, pero Apple está buscando que la transición entre estas tecnologías sea más simple para acomodar las necesidades de cada persona. El precio de este tipo de tecnología sigue siendo muy alto y es por eso que todavía es un gran riesgo de inversión para las compañías que insisten en convertirla en tecnología diaria indispensable para el consumo masivo.

