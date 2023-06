Becky G se une al elenco de Blue Beetle

Ahora que James Gunn y Peter Safran están metiendo velocidad a su nuevo universo DC con la producción de Superman: Legacy, los fans del Snyderverse finalmente tendrán que aceptar que esa era terminó y es hora de encontrar un nuevo camino para estas adaptaciones. Los estrenos de The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom resolverán algunas dudas sobre estos personajes en el nuevo DCU, pero tal vez el héroe que está más a la deriva sea Blue Beetle. A pesar de eso, las expectativas alrededor de esta película son cada vez más altas y en un intento por atraer a los más jóvenes hoy se confirma que Becky G. será parte importante de la adaptación.

Al analizar bien cómo se hicieron todos los movimientos desde el comienzo, es claro que el DCEU nunca tuvo raíces fuertes y siempre se presentó como una propuesta apresurada de Warner Bros. para competir con el universo cinematográfico de Marvel, y es que de un momento a otro comprendieron que no habían explotado muy bien su división de superhéroes. Más allá del complicado camino que tuvo que seguir Zack Snyder o la llegada de Walter Hamada, esta franquicia siempre fue caótica y complicada sin razón.

La reestructura de Warner Bros. Discovery no mejoró las cosas, pues se dieron varios cambios que dejaron sin hogar algunos proyectos y propuestas. Por ejemplo, Batgirl fue cancelada sin remedio aunque ya estaba prácticamente terminada, y otras adaptaciones que Hamada tenía pendientes quedaron en el limbo. Incluso esas que ya estaban terminadas y tenían fecha de estreno establecidas no lograron escapar de este conflicto. Gunn no ha sido nada claro sobre el destino de estos héroes dentro de su visión para DC, y es que en parte se busca que el público acuda al cine a descubrir la respuesta.

Mucho se ha dicho de la cinta en solitario de Flash o de la secuela de Aquaman - 73%, pero de manera más sutil, Blue Beetle se ha establecido como una de las cintas de superhéroes más esperadas del año, y poco a poco está encontrando a su público y generando emoción entre los conocedores del personaje original. La adaptación protagonizada por Xolo Maridueña nos mostrará al primer héroe latino de la saga, uno que además es muy cercano a su familia y no sigue las trágicas historias de origen de otras figuras de la marca. A pesar de ya contar con un avance oficial, todavía se están dando a conocer algunas noticias sobre la producción, como la llegada de Becky G para un papel indispensable.

La actriz y cantante, conocida por su trabajo en Power Rangers - 44%, dio a conocer en sus redes sociales que se unirá a la cinta únicamente con su voz para dar vida a Khaji-Da, el ser que le da fuerza y control al escarabajo que eventualmente se pega a Jaime Reyes y lo hace un héroe:

Estoy muy emocionada de por fin poder compartir con ustedes que oficialmente soy parte de la familia Blue Beetle. Tengo el honor de dar voz a Khaji-Da, que es un simbionte alienígena que decide con quien comparte sus poderes. Y cuando les digo que no podría estar más orgullosa de lo que ustedes experimentarán al ver esta película, lo digo desde el fondo de mi corazón.

En la misma publicación, la actriz mostró un nuevo adelanto donde ya se puede escuchar su voz en el traje y las primeras interacciones con el protagonista, quien está seguro de que todo es un error. También se nos explica lo que los lectores de cómics ya saben, que el escarabajo no sólo intenta usar a Jaime como anfitrión, también espera convertirse en uno con su cuerpo para, a través de él, hacer uso de su poderes.

Blue Beetle estrenará en cines el próximo 18 de agosto y aunque no ha tenido tanta atención de parte de Warner Bros. como The Flash, sí hay muchas personas que quieren ver por primera vez a este héroe en live action. Al igual que otras producciones, la adaptación pasó por varios retrasos debido a la pandemia mundial y luego por la compra de Discovery, pero ahora se perfila para ser una agradable sorpresa en la cartelera de verano. Aunque a Batman se le menciona en el primer tráiler, la cinta no parece depender en lo absoluto de las figuras de otros héroes, por lo que si su paso por la cartelera global es bueno, se podría pensar que James Gunn lo mantendrá cerca para su renovado DCU.

