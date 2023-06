Spider-Man: A Través del Spider-Verso sí tenía una escena post-créditos con Spot

Luego de mucha espera, Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% por fin se estrenó alrededor del mundo y ya es un gran éxito para Sony, uno que además superó rápidamente lo hecho por Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%. La secuela no sólo está recibiendo excelentes números en taquilla, también se ganó el aprecio del público por su historia y por no explotar de manera superficial el tema del multiverso y las distintas versiones de este héroe arácnido. La película deja el camino abierto para la tercera entrega que llegará el próximo año, y aunque algunos leales fans se quedaron en la sala esperando una escena extra, la tradición se rompió, pero por una muy buena razón.

Hace muchos años, las escenas post-créditos se usaban como un remate cómico sobre alguna situación de la película, y aunque algunos aprovechaban esta oportunidad, realmente no era algo tan común. En algún momento comenzaron a presentarse para promover secuelas o futuras historias, pero la tradición como la conocemos se dio con Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% y el nacimiento del UCM. Al final de esta cinta, el héroe descubre que no es el único de su tipo en ese mundo, y así arrancó esta franquicia que buscaba unificar a los personajes de Marvel bajo un mismo concepto.

Con cada nueva entrega, estas escenas se fueron convirtiendo en un elemento cada vez más importante, al punto de que algunos se han quejado de su explotación en este universo cinematográfico. Lo que empezó como una forma de presentar algunas pistas sobre el futuro de la marca se convirtió en una técnica para atraer al público a las salas con la excusa de que por fin verán algo que será increíblemente importante para el nuevo evento de Avengers o para la presentación de algún héroe o villano muy esperado. Además, como todos quieren copiar el sistema que funciona, otras sagas comenzaron a usar la misma técnica con resultados desequilibrados.

Bajo esta idea, muchos esperaban con ansias el final de Spider-Man: A Través del Spider-Verso sólo para disfrutar de una escena extra que diera un pequeño adelanto sobre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, tercera parte que se estrenará en marzo del próximo año. El público que se quedó en la sala eventualmente descubrió que no hay más material, y aunque algunos consideraron esto una oportunidad perdida, para otros fue un buen cambio para el mundo de los superhéroes y para la propia historia que se quedó en un punto clave.

El momento final de la película siempre se planeó así para generar gran impacto y altas expectativas para la siguiente entrega, pero durante la producción, los creadores sí tenían en mente una escena post-créditos dedicada al villano Spot, quien comienza como un enemigo patético y pronto se convierte en el némesis de Miles Morales. En entrevista con IndieWire, Phil Lord y Chris Miller , guionistas de la secuela, y Alan Hawkins, animador de la misma, explicaron cómo era originalmente la escena y por qué decidieron quitarla del corte final. Lord explicó primero que había un momento importante en la película donde Spot visita un bar de villanos de Spider-Man, pero nadie toma su orden:

Y finalmente roba la bebida él mismo y cuando la toma se derrama por sus agujeros.

Esto conectaba directamente con la escena post-créditos propuesta que al final sacaron, donde Spot regresaba al bar y acababa con todos los villanos. El animador Alan Hawkins explicó:

Esa fue una de mis cosas favoritas, ver a este tipo ser molestado y luego regresar y, con solo un susurro, demoler a cada persona que se le acerca. Pero tienes que tener ambas secuencias para que funcione.

Al final, como sacaron la primera escena, la otra no servía y los creadores no encontraron alguna otra cosa que pudiera compararse con el cierre de la historia, así que en vez de poner algo superficial para cumplir un requisito, decidieron salirse de la línea y simplemente dejar la secuela sin material extra. Este efecto fue muy bien recibido, pues aunque algunos se decepcionaron, la mayoría se quedó con la sorpresa del último giro sobre Miles y Gwen, y ahora esperan con ansias la próxima película.

