Studio Ghibli no estrenará tráilers ni avances de la última obra de Hayao Miyazaki

Con el éxito de cintas animadas recientes como Pinocho de Guillermo del Toro - 96%, Super Mario Bros. La Película - 75% o Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92%, algunos piden que este tipo de trabajos dejen de considerarse exclusivos para niños y se vean no como un género para ciertos espectadores, sino como un formato para contar todo tipo de historias. Esta consideración sigue su propio camino en Hollywood y occidente, pero en Japón es algo que se toma en cuenta desde siempre. De hecho, las obras de Studio Ghibli se han convertido en el mejor ejemplo de esta necesidad y es por eso que son un fenómeno mundial. Por supuesto, el nombre más asociado a esta empresa es Hayao Miyazaki, creador nostálgico y poderoso que abre su corazón con cada trabajo, algo que siempre le cuesta mucho superar a nivel personal. El famoso director está por retirarse y aunque su película estrenará este mismo año, sus fans no tendrán detalles ni avances hasta el estreno, y todo es por una buena razón.

Hayao Miyazaki es un ilustrador, animador, guionista, productor y director que ha pasado su vida enfocado en la animación donde él encuentra la mejor vía para contar sus historias sobre la humanidad y su contacto con la naturaleza, su dependencia a la tecnología bélica, y la fortaleza de las niñas y mujeres en formación emocional como en El Viaje de Chihiro - 97% o El Increíble Castillo Vagabundo - 87%. Él también es uno de los fundadores de Studio Ghibli que fue su hogar durante toda su carrera y a pesar de los problemas internos de la compañía. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, se ha hablado mucho de varias controversias sobre otros ejecutivos y directores que han abusado de su posición y poder, pero parece que la empresa está haciendo lo posible por llevar la conversación a temas más amables para ellos.

Es por eso que últimamente todo gira alrededor de la última gran obra de Miyazaki, quien ya había anunciado su retiro en 2013 con el estreno de Se Levanta el Viento - 88%. El director ya había mencionado en otros momentos de su carrera que estaba realmente cansado y quería retirarse porque ya no encontraba una satisfacción en su trabajo, y no sentía, además, que sus películas provocaran el cambio en la humanidad que él esperaba, pero al final siempre volvía para otro proyecto. Después de varios años sin tener noticias al respecto, pero con los fans manteniendo la esperanza, en 2017, el estudio confirmó su regreso para una última obra llamada ¿Cómo Vives?

Al principio se dijo que la película técnicamente estaba basada en la novela del mismo nombre de Genzaburo Yoshino, publicada en 1937, pero hace tiempo se confirmó que no se trata de una adaptación clásica y que Hayao Miyazaki tenía una historia original que quería contar a partir de esta otra narración. Lo último que se dijo al respecto es que lo único que tomaron del libro fue el título y que se trata de una trama totalmente original y fantástica. Se esperaba que la animación estuviera lista antes de los juegos olímpicos de 2020, pero el director trabaja a su ritmo y le tomó más tiempo de lo esperado, en especial porque todavía siguen métodos clásicos en vez de ceder por completo a la tecnología de punta.

La película tiene una fecha de estreno confirmada en Japón para el 14 de julio de este mismo año, y algunos seguidores se preguntan por qué no se ha estrenado algún avance o imagen publicitaria. La cinta cuenta con un póster oficial, pero la sinopsis también se mantiene en secreto, y nadie entiende exactamente qué está pasando. Al parecer, los ejecutivos decidieron seguir está línea porque saben que el nombre de Miyazaki es suficiente para llenar las salas y prefieren sorprender al público con el material que, según se dice, es la gran obra maestra del director. En entrevista con la revista Bungei Shunju (vía Mashable), Suzuki Toshio, presidente de Studio Ghibli, reveló:

Como parte de las operaciones de la empresa, a lo largo de los años, Ghibli ha querido que la gente acuda a ver las películas que hemos hecho. Así que pensamos en eso e hicimos muchas cosas diferentes para ese propósito, pero esta vez dijimos: 'Eh, no necesitamos hacer eso'.

Haciendo lo mismo que has hecho antes, una y otra vez, te cansas. Así que queríamos hacer algo diferente.

El productor incluso tomó las estrategias de Hollywood como ejemplo de lo que quieren evitar:

Hay una película estadounidense, ¡ah, casi digo el título en voz alta!, que sale este verano casi al mismo tiempo. Hicieron tres tráilers y los lanzaron uno a la vez. Si ves los tres, sabes todo lo que va a pasar en esa película. Entonces, ¿cómo se sienten los cinéfilos al respecto? Debe haber gente que, después de ver todos los avances, no quiera ir a ver la película. Entonces, quería hacer lo contrario de eso.

El ejecutivo tiene un punto importante y es que el propio estudio quiere que el público vuelva a enfocarse en las historias y no tanto en la parte comercial o qué tan rápido pueden adquirir productos con los protagonistas de sus historias. Esto empata con la visión del propio Hayao Miyazaki, quien siempre espera que las audiencias se enfoquen en sus mensajes y no en si tal o cual personaje se ve bien en una mochila. La empresa está decidida a no estrenar ningún tipo de adelanto y es claro que no lo necesita para llenar las salas con seguidores del director.

