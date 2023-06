FICUNAM 2023 presentará The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft, de Werner Herzog

Werner Herzog es uno de los directores más importantes en la historia del cine, y es también uno de los que más ha experimentado detrás de cámaras. Aunque tenemos grandes proyectos suyos desde la ficción, en los últimos años son sus documentales los que parecen abrirle camino para un nuevo legado. The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft, su cinta más reciente, es también una de las más elogiadas de su carrera y ahora, gracias a FICUNAM 2023, en México se podrá disfrutar de esta poco convencional historia sobre un matrimonio que pasó su vida dedicado a estudiar volcanes y que tuvo un trágico, pero a la vez mítico final.

Herzog es conocido por títulos como Salt and Fire - 31%, Queen of the Desert - 15%, My Son, My Son, What Have Ye Done - 49% y Enemigo Interno - 87%, y su carrera en la ficción ha despertado mucho interés entre el público y la crítica que lo considera mucho mejor y con más talento que la mayoría de los creadores activos, incluso cuando su obra no resulta tan bien en su corte final. Lo cierto es que la visión y estilo del director no es para todos, y tal vez es por eso que en sus trabajos documentales ha encontrado un espacio distinto y de mayor respeto.

El creador no se involucró en los documentales como una vía de escape, pues este tipo de historias siempre han llamado su atención, y de muchas formas lo separan de otros directores y le permiten experimentar como no puede en otros géneros. Parece que la constante en estos proyectos es tratar de comprender la pasión que algunas personas sienten por algún tema, al grado de dedicar su vida a ello y, en muchas ocasiones, hasta su muerte. Herzog no sólo da espacio al justo legado de estos individuos, también intenta explicar cómo alguien puede sacrificar tanto por algo así como en Grizzly Man - 92% o Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin. Su más reciente trabajo, llamado The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft, expande su interés por el tema de los volcanes que ya se vio en Hacia el Infierno - 91%, pero ahora desde una perspectiva más experimental y personal.

Como su nombre revela, el documental muestra al matrimonio Krafft que pasó a la historia por sus investigaciones sobre volcanes activos alrededor del mundo y por su trágico deceso en 1991 durante la explosión del Monte Unzen en Japón. El trabajo de Herzog no es el primero en tratar el tema y la pasión de esta pareja, y durante el 2022 también se estrenó otro documental llamado Fire of Love de Sara Dosa. La gran diferencia aquí es que el director no trató el tema como un documental y prefirió usar los propios archivos del matrimonio para crear un impacto especial y musical para celebrar sus vidas y no tanto para explicar sus estudios científicos.

The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft es narrada por el propio Werner Herzog, quien explica desde el comienzo que la idea es celebrar la vida, amor, sacrificio y pasión de este matrimonio. Luego de pasar por varios festivales durante el 2022, el trabajo llega a México gracias a FICUNAM 2023 en su sección Atlas que se enfoca en promocionar y promover obras internacionales. Los aficionados podrán disfrutar de este documental en los siguientes establecimientos y horarios:

-3 de junio en Pabellón de la Biodiversidad a las 16:00 hrs

-4 de junio en Sala Miguel Covarrubias a las 14:30 hrs

-8 de junio en la Cineteca Nacional a las 16:30 hrs

Para lograr su objetivo, Herzog tomó el material que el matrimonio Krafft pasó años filmando, y lo musicalizó y narró para expandir la pasión de estos investigadores. Todo se trata de revelar esa sensación majestuosa que los llevó a dedicar su vida a filmar y vivir cerca de volcanes activos sin temor a morir bajo estas circunstancias extremas. De hecho, se dice que la pareja no trató de escapar cuando vieron la explosión del Monte Unzen y prefirieron seguir filmando material a pesar del riesgo. Cuando finalmente se recuperaron sus restos, se hizo público que habían muerto lado a lado y viendo directamente a su destino.

La crítica ha elogiado este trabajo experimental de Herzog y en general agradecen que no sea un documental genérico y repetitivo sobre las aportaciones científicas de esta pareja para mejor hacer que el espectador salga del cine sintiendo la misma pasión que ellos:

Rory O'Connor de The Film Stage:

En tono y sentimiento, The Fire Within y Fire of Love son dispares pero agradablemente complementarias, y se puede encontrar algo divertido en este choque de sensibilidades.

Molly Adams de In Review Online:

Con una intensa atención a los detalles, Herzog encuentra una causa común con los Krafft, y nunca parece imponerles o proyectarles un significado, sino que crea un eco de sus sensibilidades artísticas y personales en su propio trabajo.

Anita Singh de Daily Telegraph (UK):

Los Krafft documentaron su trabajo en cientos de horas de película; el papel de Herzog aquí es editarlo, superponiendo las imágenes de otro mundo con música inquietante y una narración propia. Y qué imágenes son.

