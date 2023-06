La Sirenita: Dross es destrozado en redes sociales por publicar un meme sobre Halle Bailey

El famoso youtuber Dross ha desatado una controversia, una vez más, en redes sociales al expresar su opinión negativa sobre el live action de La sirenita - 63% y una burla al físico de Halle Bailey, la protagonista del largometraje. Sus comentarios han generado críticas por parte de los usuarios de Twitter, quienes lo acusan de ser un "viejo insoportable" y cuestionan su postura sobre la inclusión en la película.

El anuncio del remake, con Halle Bailey en el papel de Ariel, ha generado una amplia gama de opiniones divididas entre los fans desde un inicio. Mientras que muchos celebraron la elección de la actriz y mostraron entusiasmo por la película, otros han expresado su descontento, argumentando que no es una copia exacta de la versión original. Entre aquellos que detestan el proyecto se encuentra el polémico youtuber Dross.

Ahora, con el reciente estreno del filme de Rob Marshall (El Regreso de Mary Poppins - 74%), el venezolano no perdió la oportunidad y compartió un tuit que mostraba el rostro de Halle, específicamente sus ojos, insertando a un pequeño Tobey Maguire entre ellos, burlonamente. Esta publicación generó reacciones negativas por parte de los fans, quienes comenzaron a criticar su explícita mofa contra el físico de la actriz.

A partir de esto, las respuestas no se hicieron esperar. Los usuarios de la red social comenzaron a burlarse del creador de contenido y su aspecto. Otros tantos aprovecharon la oportunidad para criticar la intolerancia, argumentando que se debía a su "vejez". No faltaron las comparaciones, incluso, encontraron un parecido con un personaje animado de la serie Fanboy y Chum Chum. El apoyo a la actriz fue expresado y rechazaron la indignante actitud del propietario del canal DrossRotzank. A continuación una serie de tuits que lo reflejan:

Me salió por ahí el último tuit de Dross y no lo voy a citar para no darle más interacciones, pero me parece muy curioso cómo alguien que fue a que le pegaran unos chiclets en vez de carillas en los dientes puede tener la audacia de burlarse del físico de alguien más.



Anyway... pic.twitter.com/plcCRyz90U