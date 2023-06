Los Anillos de Poder: Sophia Nomvete dice que “estadísticamente” fue la más atacada por los racistas

En años recientes el tema del ciberbullying (o ciberacoso) ha sido muy sonado. No es algo nuevo, pero tras orillar a algunos famosos a cerrar sus redes sociales o a pensar en quitarse la vida y tener que ir a terapia para recuperarse, es un tema que concierne a todos. En 2022 El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90% fue una de las series más comentadas, no sólo por las críticas hacia la trama y los personajes, sino por los ataques racistas hacia varios actores, y Sophia Nomvete, encargada de interpretar a la reina enana Disa, fue la más afectada, según reveló en Raising Our Voices, de The Hollywood Reporter.

El Señor de los Anillos es una historia inspirada en la mitología europea, y su creador imaginó su mundo de fantasía poblada sobre todo por personas blancas, algo que reforzaron las películas de Peter Jackson (Muertos de Miedo - 64%, King Kong (2005) - 84%, Jamás Llegarán a Viejos - 100%). Sin embargo, en esta época Amazon no podía permitirse algo así, y ofreció al público un elenco diverso en todas las especies de la Tierra Media, con actores como Ismael Cruz Cordova, Cynthia Addai-Robinson y Lenny Henry. Aunque todos sufrieron de ciberacoso, Nomvete fue la más afectada (vía WGTC):

Estadísticamente fui el miembro del elenco más atacado de todo el show. Había bombas N, [decían que] no tenía lugar aquí. 'Eres demasiado gorda, eres demasiado negra. ¿Por qué estás aquí?’ Hubo uno que en realidad fue muy cortés, que dijo: ‘estoy seguro de que eres una actriz maravillosa y una persona realmente encantadora. Simplemente, no creo que debas ser parte de esto, no está bien. Si puedes enviar una carta a Amazon con tu renuncia, estaría muy agradecido’. Pensé: 'No, no voy a hacer eso, no puedo'. No puedo darme el lujo de renunciar por ti, así que lamentablemente estoy aquí para quedarme.

El bullying fue abundante, y entre los comentarios que recibía la actriz, hubo uno que la perturbó tanto que no se podía levantar de la cama, pero todo cambió cuando recibió una fotografía enviada por su esposo, donde se veía su hija feliz señalando un gran cartel con ella:

Me di cuenta de que para ella, y para el futuro de nuestra industria y la generación, es imprescindible que esté en mi poder y mi luz y haga todo lo que pueda con este personaje.

De acuerdo con la actriz, pasó por las siete etapas del duelo, pero después decidió que su misión era demostrarle a esas personas que no deben tener miedo a las cosas nuevas:

Entendí la tarea, y era ayudar a las personas a comprender y abrazarlos y amarlos: nunca ignorarías a un niño si estuviera asustado. Están asustados. Están asustados porque no nos han visto antes. Entonces, en ese momento y a lo largo de este show, me propuse aliviar su miedo y hacerles entender y ayudarlos a educarlos de que está bien, que podemos contar una historia, que podemos estar aquí y el show será mejor por ello, que nuestra industria y nuestro mundo serán mejores por ello.

Los Anillos de Poder es una serie de televisión producida por Amazon Studios que adapta libremente el universo fantástico creado por J.R.R. Tolkien . La serie explora la Segunda Edad de la Tierra Media, una época temprana y crucial en la historia de este mundo ficticio, mucho antes de los eventos presentados en El Señor de los Anillos. En 2017, Amazon adquirió los derechos para hacer esta serie por US$ 250 millones, comprometiéndose a producir un mínimo de cinco temporadas. Esta inversión marcó un hito en la industria televisiva, convirtiendo a la serie en la más cara jamás producida hasta la fecha.

La grabación de la serie se llevó a cabo en Nueva Zelanda, con un inicio en febrero de 2020 y concluyendo en agosto de 2021, a pesar de enfrentar interrupciones debido a la pandemia de COVID-19. Durante su producción, se mantuvo un alto nivel de secreto sobre su contenido y trama. La serie abarca acontecimientos clave de la Segunda Edad, como la forja de los Anillos de Poder y el surgimiento de Sauron.

