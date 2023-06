The Witcher: directora de casting dice que Liam Hemsworth tiene tantos fans como Henry Cavill y fácilmente salvarán el show

Henry Cavill es uno de los actores más queridos por el público, pero también es uno que todos saben no ha podido explotar su potencial. Además de todo el caos que se dio en DC y que terminó con él despidiéndose de Superman tras el cameo en Black Adam - 52% que debía reanimar su versión, el intérprete decidió abandonar The Witcher - 67%, una adaptación que en principio le emocionaba mucho y que ahora tiene un futuro complicado con los cambios que llegarán para las futuras temporadas. Los creadores de la serie no se tomaron la molestia de luchar por él y lo reemplazaron con Liam Hemsworth, una decisión que muchos aseguran condenará el proyecto; sin embargo, otros apoyan al nuevo actor y hasta creen que tiene la misma base de fans como para que la serie siga adelante por mucho tiempo.

The Witcher nació como una saga de libros escrita por Andrzej Sapkowski para contar las historias de un mundo medieval mágico en donde Geralt de Rivia es uno de los personajes principales, aunque el canon ciertamente se extiende a otros linajes y protagonistas. Como esta historia ha alcanzado otros medios como los videojuegos y las historietas, además de generar algunas adaptaciones como película y serie de televisión que preceden al proyecto de Netflix, Hollywood no se quería quedar atrás para explotar la saga como fuera posible. Luego de hablar de una franquicia cinematográfica, la famosa empresa de streaming adquirió los derechos para desarrollar una nueva serie en la misma línea de Game of Thrones - 83% que podría aprovecharse por varios años y con distintos spin-offs.

Cuando se anunció que Henry Cavill sería el protagonista de la historia los fans quedaron encantados porque el actor ya había mencionado en varias ocasiones que era gran fan de las novelas y era un conocedor como pocos. Las expectativas se elevaron gracias a esto, ya que se pensó que el actor tendría un cierto poder de decisión por ser alguien que lleva años investigando y tratando con la saga, y tal vez eso es algo que él mismo esperaba. Aunque la primera temporada no fue tan bien recibida por los cambios en el canon, el intérprete sí fue elogiado por su trabajo y se consideró que era cuestión de tiempo para que el programa tomara un rumbo más cercano al de la obra original.

La segunda temporada tuvo una mejor recepción entre la crítica, pero los mismos problemas seguían presentes y ahora se sentían como una cuestión que no cambiaría nunca. Retrasos de diversos tipos dejaron espacio para que los seguidores se preguntaran si Lauren Schmidt, showrunner de The Witcher, realmente conocía la historia a profundidad. Cuando Cavill finalmente anunció su retiro salieron a la luz varios rumores que no fueron confirmados del todo, incluyendo el que el actor estaba muy frustrado con el proceso porque no escuchaban sus ideas, y que el equipo creativo y de guionistas no tenía conocimiento sobre los libros y no se les pedía leerlos.

Pronto se anunció que Liam Hemsworth se quedaría como protagonista dando vida a una nueva versión de Geralt, y aunque no existe un pleito entre los intérpretes, el público no recibió nada bien la noticia. Además de quejarse porque el actor de Los Juegos del Hambre - 84% y Día de la Independencia: Contraataque - 31% no se acerca ni un poco al físico de Cavill, estaba la molestia de que la serie tenía una oportunidad de oro al tener a un fan que pudo ayudar a mejorar las cosas si lo hubieran escuchado. El que Netflix y el equipo no parecieran tener interés en Cavill provocó una reacción extrema en los seguidores, quienes quieren boicotear el programa desde el estreno de la tercera temporada que todavía contará con el actor.

Hemsworth entrará para la cuarta temporada y Netflix parece realmente seguro de su éxito, por lo que hace poco dio luz verde a una quinta que, según ellos, dará tiempo suficiente para que el público se acostumbre al cambio y siga la historia por más años. La showrunner de The Witcher ya ha defendido en varias ocasiones a Hemsworth y ahora es Sophie Holland, directora de casting de la serie, quien se pronuncia (vía FandomWire) a favor del cambio y asegura que no hay nada de que preocuparse:

Estamos a punto de comenzar a grabar la cuarta temporada con Liam Hemsworth y habrá una pequeña brecha, luego pasaremos directamente a la quinta temporada... Tengo muchas ganas de ver lo que trae Liam. Tiene una gran base de fans. La cuarta temporada será una buena mezcla de nuevos personajes y caras que regresan.

La llegada del tráiler de la tercera temporada, la última con Henry Cavill al frente, sólo provocó una nueva ola de quejas y si los fans de verdad deciden abandonar la serie desde este momento, es posible que los números de verdad sean muy bajos para los estándares de Netflix, así que a pesar de aprobar una quinta temporada para mostrar seguridad, la adaptación de The Witcher podría llegar a su fin más pronto de lo planeado.

