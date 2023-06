Rumor: Tom Cruise está furioso porque Oppenheimer tendrá más funciones IMAX que Misión: Imposible - Sentencia Mortal

Luego de pasar un par de años con pocos estrenos y retrasos constantes en películas muy esperadas, este 2023 tendrá una temporada de verano bastante importante con estrenos como Barbie, The Flash, Transformers: El despertar de las bestias, Oppenheimer, Indiana Jones y El Dial del Destino - 41% y Misión: Imposible – Sentencia Mortal Parte 1, entre muchos otros. Esto también significa que la competencia será bastante dura para las productoras y es que ahora más que nunca los números en taquilla del primer fin de semana lo dictan todo. Al parecer, Tom Cruise está particularmente frustrado porque en poco tiempo se darán varios estrenos que le quitarán la atención a su más reciente película, y se dice que no está nada contento con que la cinta de Christopher Nolan tenga prioridad en formatos IMAX.

La competencia en la industria cinematográfica siempre ha sido feroz, pero con el desarrollo y explotación de las franquicias multimillonarias el panorama se ha vuelto más complejo. Las películas independientes saben que no pueden lograr números tan grandes y se conforman con no ser un fracaso en sus primeros días de estreno, esperando siempre sobrevivir al menos unas tres semanas en cartelera. Pero el juego entre producciones millonarias es mucho más arriesgado y preciso, pues cada centavo de los primeros días puede hacer la diferencia y si la película no logra mantenerse semana tras semana entonces es difícil, a veces imposible, recuperar la inversión.

Las productoras siempre están buscando sagas que puedan asegurarles más de un estreno al año, esto se da gracias a secuelas como Avatar: El Camino del Agua - 93%, Rápidos Y Furiosos 10 - 65% o Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92%, pero a veces también llegan nuevas propuestas que generan mucho interés entre el público y pueden dar gratas sorpresas como Super Mario Bros. La Película - 75% que terminó dominando la taquilla aunque de inicio no muchos le tenían confianza a la nueva adaptación. Aunque las compañías están dispuestas a invertir cantidades increíbles de dinero para la producción de estas obras, también esperan que eso se recupere casi de inmediato y que asegure una lealtad de los espectadores para cuando quieran estrenar alguna secuela, segunda parte, spin-off, etc.

Una parte importante de esta lucha en cartelera se da con los formatos en los que se estrenan las películas, y es que, a pesar de la alza de precios, el público está dispuesto a invertir en funciones IMAX, Macro, 3D o 4DX bajo ciertas condiciones y para ciertas películas. Esto beneficio muchísimo a algunas compañías que dan prioridad a este tipo de formatos para obtener mejores ganancias y porque en muchos casos las producciones como tal se hicieron para cumplir con estas necesidades técnicas y no las de una sala convencional. El asunto es que no todos los cines cuentan con salas especializadas, y los que sí cuentan con ellas tienen una o dos para cumplir con el público por lo que un estreno desplaza a otro cada semana y sin remedio.

Esto no es ideal para esas producciones multimillonarias que requieren más tiempo para recuperar su dinero, y puede ser especialmente molesto para aquellos creadores o productores que trataron de encontrar la fecha perfecta de estreno para tener éxito en taquilla. Según el sitio Puck News, este tipo de tendencias ya está causando algunos rencores entre nombres importantes, pues Tom Cruise parece estar furioso y frustrado por que su Misión: Imposible - Sentencia Mortal, que se estrena el próximo 12 de julio, sólo tendrá una semana en salas IMAX de las tres que se esperaban debido al estreno de Oppenheimer, cinta protagonizada por Cillian Murphy que ya es una de las más esperadas del año.

Universal reservó esas semanas de IMAX con las cadenas de cine desde el 2021 que se anunció la película, mientras que la de Cruise cambió en varias ocasiones su fecha de estreno hasta establecerse en julio de este año para tratar de obtener más semanas en IMAX, lo que ahora será imposible. Se dice que el actor y productor está realmente furioso porque no tendrá tanto tiempo como esperaba para compensar su película que costó casi US$300 millones y que en estos momentos está regañando a Paramount para que tome acciones sobre el hecho, mientras él hace llamadas y busca juntas para mostrar su película a las cadenas en un intento por convencerlas de dejar la secuela más tiempo en estas salas especializadas.

El asunto es que la película de Oppenheimer lleva mucho tiempo con esa fecha y es tan esperada que no será sencillo para Cruise salirse con la suya como sí pudo con Top Gun: Maverick - 98%. Otro punto a considerar es que Nolan gusta de promover el formato IMAX y esta obra la filmó justamente con cámaras especiales para cumplir con esta técnica, fomentando así que el público acuda a salas de este tipo para disfrutar de su trabajo como él lo pensó en primer lugar. Se espera que la taquilla inicial de esta cinta sea realmente buena y es, desde estos momentos, una de las favoritas también para la próxima temporada de premios.

