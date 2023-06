Nadie recuerda quién dirigió Casablanca: Taika Waititi dice que se volverá obsoleto y nadie recordará sus películas en 15 o 20 años

Taika Waititi se hizo de un espacio importante en Hollywood gracias a la popularidad que alcanzó con Entrevista con unos vampiros - 100%, pero fue su acercamiento a Marvel lo que le abrió las puertas para trabajar otro tipo de proyectos además de darle un lugar especial dentro de la famosa franquicia junto a otros creadores como James Gunn, Anthony Russo, Joe Russo o Jon Watts. A pesar de esto, el director ya no siente presión por convertirse en un pilar de la industria cinematográfica y sabe bien que en el futuro su nombre no necesariamente será recordado, pero en vez de que eso lo detenga o deprima, le da una sensación de libertad para trabajar como quiera y cuando quiera.

Una de las mayores virtudes del universo Marvel es que permite a ciertos directores sin muchos antecedentes darse a conocer de manera masiva. Aunque esto no siempre resulta bien, y forma parte de un sistema que usa a nuevos creadores para poder controlarlos con relativa facilidad, definitivamente puede cambiar la trayectoria de alguno de ellos. James Gunn era medianamente conocido por su acercamiento al terror hasta que hizo Guardianes de la Galaxia - 91% y ahora es el encargado de manejar las adaptaciones de DC, mientras que los hermanos Russo lograron cerrar con broche de oro la Saga del Infinito con Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%, y ahora las productoras tienen completa confianza como para invertir millones en sus proyectos lejos de Marvel.

Waititi se volvió popular con su cinta cómica sobre vampiros y lo que realmente resaltó de ella fue sy estilo para la comedia, mismo que sirvió muy bien para Thor: Ragnarok - 92%. De todas los derivados de los Vengadores originales, las cintas de Thor siempre fueron las más complicadas y peor recibidas por el público, independientemente del cariño que los fans sienten por Chris Hemsworth. Thor - 77% fue un buen comienzo y de manera bastante ingeniosa lograron establecer la magia de este otro reino de una forma más o menos terrenal para que no se saliera de esa primera línea que siguió la marca, pero Thor: Un mundo Oscuro - 66% fue un desastre mal editado que complicó el camino de una tercera entrega.

En manos de Taika Waititi, Thor: Ragnarok se convirtió en la mejor cinta del héroe y una de las entregas más queridas de todo el UCM. Es verdad que no todos aceptan con gusto el tipo de comedia del director, pero también es verdad que la historia sirvió para mostrar el verdadero poder del Dios del Trueno y las posibilidades cómicas de Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Cate Blanchett como protagonistas. El cambio de tono se agradeció, pero la fórmula no funcionó igual con Thor: Amor y Trueno - 76%, que es considerada una de las entregas más inestables de la nueva Saga del Multiverso. Por supuesto, el creador no se ha dedicado únicamente a Marvel, y su trabajo en títulos como Jojo Rabbit - 75%, The Mandalorian - 90% y Nuestra bandera es de muerte - 74% demuestran que su estilo puede abordar distintos temas sin problema.

Ahora que su nombre también está asociado al mundo de Star Wars, muchos se preguntan por el verdadero legado de este creador en la historia del cine, y aunque cualquier otro director bien podría estar preocupado por cómo será percibida su obra en un futuro, Taika Waititi parece ya no sentir esa presión en lo absoluto. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el también guionista explicó cómo se siente sobre este tipo de propósito en el séptimo arte y su futuro en él:

Tengo 47 años. Dios mío, hay que quitarse la presión. La gente está tan obsesionada con los likes o con dejar un legado, ser recordado. Aquí está la cosa: nadie nos va a recordar. ¿Cómo se llama el director de 'Casablanca'?, que podría decirse que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Nadie sabe su nombre. ¿Cómo diablos esperaría yo ser recordado? ¿Así que a quién le importa?

Waititi ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado por Jojo Rabbit, pero eso no lo hace sentir como si hubiera logrado algo tan importante, una situación que él ve de manera enteramente positiva, pues le da la libertad de ser honesto con sus gustos y sus razones para trabajar ciertos proyectos:

Simplemente vivamos, hagamos algunas películas. Serán obsoletas e irrelevantes en 15 o 20 años. Y yo también, y luego moriré y alguien más podrá hacerlas. Toda esta idea de perseguir, perseguir, perseguir esta vida. Es como, ¿tenemos que trabajar realmente tan duro? Tal vez no.

El director dice que esta idea de crear un legado viene de un narcisismo que muchos directores tienen sobre la presunta importancia y supuesta genialidad de sus ideas, algo que eventualmente deben descubrir es enteramente falso. El ejemplo de Casablanca - 97% es bastante apropiado, pues cuando se estrenó en 1942 recibió críticas mixtas, aunque su director, llamado Michael Curtiz, eventualmente ganó el Oscar a Mejor Dirección y la cinta triunfó en la categoría de Mejor Película del Año. Sin embargo, su verdadero legado llegó con el paso de los años y los críticos posteriores, así como las referencias y burlas que otras películas y series hicieron sobre ella, y aunque es considerada uno de los títulos más importantes de la historia y todos saben que existe, no todos se han tomado la molestia de verla en primer lugar.

