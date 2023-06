La sirenita: fans están amando las escenas de Jessica Alexander como Vanessa

La sirenita - 63% es un éxito de taquilla y muchas de sus escenas han llegado hasta las redes sociales para ser utilizadas en edits de Twitter, TikTok e Instagram. Algunos de los más populares tienen a Jessica Alexander como protagonista, quien en la película interpreta a Vanessa, la bella y malvada antagonista que está dejando a los internautas completamente hipnotizados. A través de redes sociales, el personaje se convierte en un favorito de los usuarios, hecho que podría llevar todavía más lejos a la joven actriz.

Vanessa es en realidad Úrsula, la bruja del mar. Ante la posibilidad de que Ariel pueda triunfar en su misión de besar al príncipe antes del tercer día, la villana utiliza un encantamiento para tomar la forma de una hermosa joven; viaja hasta la superficie y hechiza a Eric para evitar que pueda anunciar cualquier tipo de formalidad con la protagonista. Vanessa logró tener éxito por un momento al comprometerse en matrimonio con Eric, sin embargo, sus planes finalmente se ven ofuscados gracias a que Ariel descubre la verdad sobre todo y se enfrenta a ella durante una feroz tormento, consiguiendo la victoria.

Pero aunque Úrsula perdió, la que en realidad está ganando es Jessica Alexander, quien con apenas unos minutos en pantalla ha sido capaz de robar todas las miradas gracias a su belleza y habilidades para interpretar a una mujer malvada. En redes sociales se están viralizando sus escenas, con muchos fans declarando que la actriz es un gran descubrimiento y una promesa para el futuro del cine. En TikTok, los edits de Vanessa están logrando cientos de miles de reproducciones, números que seguramente beneficiarán a la actriz, incrementando su popularidad y atrayendo a los estudios.

she only had less than 5 minutes of screen time yet she made history pic.twitter.com/GwXOSFMh7L