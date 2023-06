Armie Hammer no enfrentará cargos por agresión sexual

Armie Hammer ha tenido años bastante complicados, todo debido a las acusaciones de agresión sexual que recibió a principios de 2020 y que dejaron su carrera en el desastre. Esta tarde, y tras un largo periodo de investigación, Rolling Stone informa que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles ha decidido no presentar cargos contra el actor. Aunque algunos opinan que el trabajo del intérprete en Hollywood se ha visto irremediablemente llamado, este podría ser el inicio del resurgimiento que lo colocaría una vez más en el mapa de la industria.

Hammer comenzó su carrera en el cine en la década de 2000, pero fue su interpretación de los gemelos Winklevoss en Red Social - 96%, estrenada en 2010, lo que le otorgó reconocimiento y elogios de la crítica. A lo largo de su trayectoria, Hammer ha demostrado su capacidad para asumir una amplia variedad de roles en películas como Llámame por tu nombre, donde recibió una nominación al Globo de Oro, El Agente de C.I.P.O.L. - 67%., La Voz de la Igualdad - 60% y Sorry to Bother You - 100%. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos y controversias personales que han afectado su imagen pública y su participación en proyectos futuros.

A mediados de enero de 2020, un usuario anónimo de Instagram filtró presuntas conversaciones con Hammer en las que el actor escribe: "Vives para obedecerme y ser mi esclava. Si quisiera ¿podría cortarte uno de tus dedos del pie y tenerlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?"; además de: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Diablos, eso es muy extraño de admitir. Nunca lo había admitido antes." La controversia dio paso a los señalamientos negativos en redes sociales y Armie perdió rápidamente todos sus contratos en diferentes proyectos de cine.

En marzo de 2021, una de las exnovias del actor declaró a través de una conferencia en Zoom (vía Vulture) que el actor había abusado de ella durante su relación: "Armie Hammer me violó brutalmente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara." Los estudios le cerraron las puertas de forma definitiva y rápidamente fue cancelado en Internet, agregado a la lista negra de Hollywood y condenado al ostracismo. Pero las cosas podrían estar a punto de cambiar para Hammer.

Tiffiny Blacknell, Directora de la Oficina de Comunicaciones de la oficina del fiscal de distrito en Los Angeles, emitió un comunicado que absuelve al actor:

Los casos de agresión sexual a menudo son difíciles de probar, por lo que asignamos a nuestros fiscales más experimentados para que los revisen. En este caso, esos fiscales realizaron una revisión extremadamente exhaustiva, pero determinaron que en este momento no hay pruebas suficientes para acusar al Sr. Hammer de un delito. Como fiscales, tenemos la responsabilidad ética de acusar solo los casos que podamos probar más allá de toda duda razonable. Sabemos que es difícil para las mujeres denunciar una agresión sexual. Incluso cuando no podamos avanzar con un enjuiciamiento, nuestros representantes de servicios para víctimas estarán disponibles para aquellos que busquen nuestros servicios de apoyo para víctimas. Debido a la complejidad de la relación y la incapacidad de probar un encuentro sexual forzado no consentido, no podemos probar el caso más allá de una duda razonable.

Hace algunas horas, Armie Hammer compartió una publicación en Instagram, la primera en mucho tiempo, donde agradeció a las autoridades de Los Angeles por su trabajo. El post ya tiene casi 40 mil likes y la caja de comentarios se encuentra completamente abierta, repleta de opiniones mixtas sobre la manera en la que se ha llevado el caso.

Estoy muy agradecido con el Fiscal de Distrito por realizar una investigación exhaustiva y llegar a la conclusión de que me he mantenido firme todo este tiempo, que no se cometió ningún delito. Espero con ansias comenzar lo que será un proceso largo y difícil de reconstruir mi vida ahora que mi nombre está limpio.

