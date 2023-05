Amanda Seyfried reacciona a la condena de 11 años en prisión de Elizabeth Holmes

La empresaria estadounidense Elizabeth Holmes comenzó su sentencia de 11 años en prisión este martes 30 de mayo, dando por fin una conclusión al polémico caso de fraude de la fundadora de Theranos. Holmes, que es conocida principalmente por ser la fundadora y ex CEO de Theranos, una empresa de tecnología médica que prometía revolucionar la industria de los análisis de sangre, fue condenada por cuatro cargos de fraude en noviembre del año pasado. De acuerdo con la información, las autoridades alegaron que Holmes recaudó millones de dólares de inversionistas a base de mentiras, pues se reveló que las afirmaciones de la compañía eran falsas y que no habían desarrollado la tecnología que afirmaban tener.

La famosa actriz estadounidense Amanda Seyfried, quien ganó un Premio Emmy por su interpretación de Holmes en la miniserie de Hulu The Dropout - 75%, estuvo presente en el programa Good Morning America para promocionar su nueva serie de Apple TV+ The Crowded Room. Hablando en el show, Seyfried compartió su reacción al encarcelamiento de Elizabeth Holmes. Sus palabras fueron las siguientes (via Variety):

Lo siento por esos niños. Esos dos niños. Están colgando de un hilo aquí. Como padres, es como… Como madre, estoy como, no sé. La vida no es justa. Pero en muchos sentidos, es justo para ella, en particular.

El comentario de la estrella de Chicas Pesadas - 83% se produce después de una entrevista anterior con Holmes publicada por The New York Times el mes pasado, la cual presentó al mundo lo que Holmes pensaba sobre la actuación de Seyfried como ella en The Dropout:

No me están interpretando. Están interpretando un personaje que creé.

Holmes se convirtió en una figura destacada en el mundo empresarial y tecnológico a una edad temprana. Fundó Theranos en 2003, a los 19 años, con la visión de revolucionar la industria de los análisis clínicos mediante la creación de una tecnología innovadora que permitiría realizar múltiples pruebas utilizando solo pequeñas cantidades de sangre obtenidas a través de una punción en el dedo.

Bajo el liderazgo de Holmes, Theranos atrajo una gran atención de los medios y recaudó una inversión significativa. En su apogeo, la empresa fue valuada en varios miles de millones de dólares. Sin embargo, en 2015, el Wall Street Journal publicó una serie de investigaciones que planteaban dudas sobre la eficacia y precisión de la tecnología de Theranos.

A medida que se intensificaron las investigaciones, se descubrió que Holmes y Theranos habían exagerado las capacidades de su tecnología y habían engañado a inversores y reguladores. En 2018, Holmes y el ex presidente de Theranos, Ramesh "Sunny" Balwani, fueron acusados de fraude por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC).

El caso de Elizabeth Holmes y Theranos ha generado un gran interés y ha sido objeto de un amplio escrutinio en los medios. Se ha convertido en un ejemplo emblemático de fraude empresarial y ha planteado interrogantes sobre la ética en el mundo empresarial y la necesidad de una mayor regulación en la industria de la tecnología de atención médica.

The Dropout es un drama para la televisión creado por Elizabeth Meriwether y basado en el podcast The Dropout, presentado por Rebecca Jarvis y producido por ABC News. Protagonizada por Seyfried como la empresaria que se hundió por múltiples cargos de fraude, Elizabeth Holmes, The Dropout se estrenó en el servicio de streaming de Hulu el 3 de marzo de 2022.

