La Sirenita: Halle Bailey se infiltra a un cine sin ser reconocida por el público

A pesar de las controversias que se han suscitado desde que se anunció el casting de La sirenita - 63% hace años, la película ha tenido un fin de semana de estreno bastante bueno en la taquilla, con México como su segundo mercado más importante. Ante el éxito que está teniendo la película, la actriz Halle Bailey decidió acudir a un cine para ver La Sirenita como cualquier otro espectador, y su vídeo, subido a su cuenta de TikTok, fue un éxito rotundo.

El video ya cuenta con millones de reproducciones y muchos comentarios de apoyo por parte de los fans. En éste vemos a la actriz con lentes oscuros, cubrebocas y una gabardina negra, antes de entrar a la sala de cine para ver la cinta en medio de desconocidos. La publicación fue acompañada del texto:

Halle Bailey went to the movie theater to see #TheLittleMermaid. pic.twitter.com/QZ2uckV4DY