Silent Hill: Ascension | Aterradores monstruos se revelan en el nuevo tráiler de la serie interactiva

El mundo de los videojuegos definitivamente entrega muchísimas historias originales que, en principio, suenan muy bien para el cine y la televisión. El problema es que el proceso de adaptación no es nada sencillo y es importante apelar a los jugadores, pero también al público que se no sabe nada de la historia original, una tarea que a veces se siente como imposible de realizar. De vez en cuando, llegan títulos que sobresalen y que todos quieren abordar de una forma u otra, siendo Silent Hill uno de los más importantes. Aunque se ha intentado adaptar este juego, el resultado no ha sido el esperado, pero ahora un nuevo formato podría hacer la diferencia. Entre una serie y un juego, pronto tendremos el estreno de Silent Hill: Ascension, cuyo nuevo avance seguramente emocionará a los seguidores.

Si Resident Evil: El Huésped Maldito - 34% intentó formar una franquicia con Milla Jovovich y la reciente serie de Resident Evil - 41% que fue un gran fracaso para Netflix, Silent Hill ha encontrado un camino muy distinto con sus propias adaptaciones. Terror en Silent Hill - 30%, dirigida por Christophe Gans y protagonizada por Radha Mitchell, se estrenó en un mal momento donde la reputación para este tipo de proyectos no era nada buena o prometedora, pero el resultado no necesariamente molestó a los fanáticos. La película fue bien recibida por el público amante de lo extraño y también por los jugadores que ya conocían el título, pero sí pasaron varios años para que se convirtiera en una obra de culto más apreciada.

Tuvieron que pasar seis años para que se desarrollara y estrenara la secuela Terror en Silent Hill 2: La revelación - 5%, pero aquí se perdió todo el camino andado. Los fans no quedaron nada contentos con el resultado y los que gustan del terror la encontraron demasiado aburrida así que la película se sintió como un punto final para una franquicia que pudo llegar muy lejos. Desde entonces se ha hablado de remakes y series, pero parece que, por ahora, lo más apropiado es mezclar el gusto por los videojuegos con los nuevos formatos de las series interactivas como Black Mirror: Bandersnatch - 80% de Netflix. Es por eso que ahora se anuncia la llegada de Silent Hill: Ascension, una serie animada interactiva donde el espectador tomará las decisiones sobre los personajes principales, tal y como haría con el juego.

Mira aquí el primer avance de Silent Hill: Ascension:

Konami, compañía japonesa dedicada a la creación y venta de videojuegos, se unió a Bad Robots Games y Behaviour Interactive para lanzar Silent Hill: Ascension, una nueva serie de streaming donde el público llevará a los protagonistas al camino de la redención, el sufrimiento o la condenación. Como tal, este propuesta es un spin-off de la saga principal y el canon se formará a partir de las decisiones que tome la audiencia. El trabajo de arte y la creación de los nuevos monstruos son obra de Bad Robot, mientras que Genvid Technologies se encargará de distribuir la serie.

La historia oficial no se ha revelado, pero por lo que se ve en este primer avance es claro que se abordarán temas como el trauma generacional, la culpa y la redención, y aunque todavía no conocemos bien a estos protagonistas, todo indica que serán de mucho interés para los jugadores de Silent Hill que esperaban algo así de novedoso desde hace tiempo. La frase oficial del juego es bastante reveladora, pues tiene la clave para salvar a estos personajes con la frase "Enfrenten juntos el trauma", aunque no sabemos exactamente a qué trauma se refiere.

Según IGN, en un artículo publicado cuando se anunció por primera vez la obra a finales del año pasado, la forma en la que la serie podrá ser vista por el público dependerá de cada uno. Si alguien desea participar activamente podrá hacerlo como un evento que sucederá una única vez y funcionará para hacer de la serie canon oficial. El proceso será el siguiente: los capítulos se estrenarán de tal modo que un chat colectivo pueda tomar decisiones para los personajes en momentos cruciales que podrían llevarlos a la muerte, a encontrar la solución a ciertos misterios, o a la salvación. Luego de que se tome la decisión final, se aplicará para la serie y la respuesta a estas acciones vendrán con otro episodio donde el proceso se repetirá hasta llegar al desenlace.

El público podrá ver la serie terminada y si la experiencia resulta atractiva y positiva seguramente podría repetirse con alguna otra historia. La fecha de estreno, los detalles sobre la trama y los personajes mismos siguen siendo un misterio, pero se sabe que Silent Hill: Ascension estrenará en algún punto de este año y podría cambiar para siempre el mundo de los videojuegos. En vez de adaptar la franquicia, la compañía está invitando a los fans y no tan fans a experimentar de primera mano el desarrollo de una nueva historia dentro de este mundo.

