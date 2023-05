La Sirenita: fans critican los cambios hechos en las letras de las canciones

La sirenita - 63% llegó a las salas de cine el 25 de mayo y pronto se convirtió en el estreno más visto del fin de semana. La taquilla es sólida y las reseñas positivas, incluso entre los usuarios de las redes sociales. El nuevo live-action de Disney parece triunfar en cartelera pero, como siempre, no todos están conformes. Algunos de los espectadores están criticando los cambios realizados en algunas de las canciones más importantes de la película, argumentando que pierden algo de la magia observada en la animación original.

No te pierdas: La Sirenita: el director dice que el público debe entender que es un género distinto y los cambios son necesarios

Protagonizada por Halle Bailey y Jonah Hauer-King, La Sirenita nos presenta la clásica historia de la bella princesa Ariel que añora su libertad en el mundo de la superficie. Cuando se enamora de un humano, miembro de la realeza local, hace todo en sus manos no sólo para conocerlo mejor, también para conocer esa otra realidad fuera del agua. Pero la malvada Úrsula se interpone con sus planes y engaña a Ariel en un intento de hacerse con el poder del rey Tritón. Nuestra heroína deberá luchar por su libertad haciendo frente a la temible villana, recibiendo un poco de ayuda de Eric.

La Sirenita se caracteriza por su historia dulce y sus maravillosas canciones, mismas que han tenido algunos cambios importantes para la versión live-action. Ejemplo de lo anterior es “Pobres almas en desgracia” o “Poor Unfortunate Soul”, de la cual se eliminó la línea de “lenguaje corporal” en la que Úrsula se contonea, junto con “en la tierra se prefiere que las damas no digan una sola palabra”. De igual manera se hicieron cambios es “Bésala” o “Kiss the girl”, alterando el “no hay que preguntarle” por “sólo tienes que preguntarle”. El equipo creativo musical de La Sirenita de 2023 quiso agregar una visión más actual y feminista respecto a lo que se escribió en el siglo pasado.

Te invitamos a leer: La Sirenita fracasa en China y desata un debate sobre el racismo en el país

No todos están conformes con lo anterior y muchos comentarios mixtos se hicieron notar en redes sociales. Puedes leer algunos de ellos a continuación:

Mis únicas notas: debería haber comenzado con “Fathow Below”. La canción de Eric debió ser eliminada o colocarla mucho después. “Bajo el mar” es un momento de big band, si no hay nadie tocando el estribillo ya no funciona. ¿Extraño las letras que fueron cortadas de “Pobres almas en desgracia” y creo que son un factor de motivación importante para que ella esté de acuerdo? ¡Bueno, sí! Pero la escena sigue funcionando sin ellas.

do i miss the lyrics that were cut from poor unfortunate souls and think they are kind of important motivating factor to get her to agree … well yes! but the scene still works without them — juli♡n (@CONEJlTO) May 26, 2023

No tenían ninguna razón para eliminar la letra del "lenguaje corporal" de Úrsula en “Poor Unfortunate Souls”, aunque ugh, todavía estoy molesto.

They still had no reason to remove Ursula's "body language" lyric from Poor Unfortunate Souls though UGH I'm still PRESSEDT https://t.co/hfYnGzDEIc — Gwenward (Wetter Remix) (@gergerthings) May 27, 2023

Ninguna de las canciones reimaginadas de La Sirenita es mala, pero les falta la misma magia de las canciones originales. 'Under The Sea', 'Kiss the Girl' y 'Poor Unfortunate Souls' me parecieron desagradables. Es difícil de describir, pero parecía que a esas canciones les faltaba algo, ya sea en el ritmo o en la letra. La única canción que está a la par con la película original es 'Part of Your World'. Esa canción fue cantada tan hermosamente por Halley Bailey y mostró su rango vocal absolutamente asombroso. Su versión de parte de tu mundo se sintió tan conmovedora y sincera como la original.

The only song that was on par with the original film was Part of Your World. That song was sung so beautifully by Halley Bailey and it showcased her absolutely astonishing vocal range. Her version of part of your world felt just as soulful and heartfelt as the original. — Garnet (Crystal Gem Warrior) (@FutureVisionGem) May 26, 2023

La película estuvo bien, excepto que yo intenté cantar 'Poor Unfortunate Souls' sin las palabras 'lenguaje corporal' en la letra.

#TheLittleMermaid movie was nice except me trying to sing "Poor Unfortunate Souls" without the words "body language" in the lyrics. — Austin (@justmooo0) May 29, 2023

Los perdedores siguen enloqueciendo y despotricando sobre 'Bésala' y los cambios en la letra de 'Pobres almas en desgracia'. Yo también estaba un poco preocupada, pero después de escucharla, no está nada mal, apenas te das cuenta y funciona bien, jajaja.

losers still freaking out and ranting about the kiss the girl and poor unfortunate souls lyric changes. i was a tad weary too but after listening it’s really not bad at all you barely notice and it works just fine lol #TheLittleMermaid — tlm breenrot (@starniiite) May 21, 2023

¿Todavía no han superado el hecho de que cambiaron la letra en 'Pobres almas en desgracia'? Como si fuera tan grave.

still not over the fact that they changed the lyrics in poor unfortunate souls like was it that serious?? — cardi b arthur (@lexputaa) May 28, 2023

Realmente me encanta la nueva versión de 'Pobres almas en desgracia' y 'Bésala'. Estoy completamente de acuerdo con los cambios en las letras. Melissa como Úrsula me puso la piel de gallina. Ella era dueña del papel.

Really love the remake of "Poor unfortunate souls" & "Kiss the girl". I'm completely ok with the lyric changes.



Melissa as Ursulla gave me goosebumps.

She owned the role.



jadi pengen nonton broadway live, someday. pic.twitter.com/ezgtQLdoCs — 🥚🍳 (@telurcepluks) May 28, 2023

También puede interesarte: De Alicia en el País de las Maravillas a La sirenita: remakes live-action de Disney con la peor calificación de la crítica