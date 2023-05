Dolph Lundgren se une al elenco de la exitosa serie The Witcher

El actor Dolph Lundgren (Rocky IV - 40%) se encuentra actualmente en Sudáfrica filmando una serie derivada de The Witcher - 100%, que probablemente esté relacionada con el grupo de ladrones conocido como las Ratas. Su participación en el universo de The Witcher ha generado gran expectación entre los fanáticos.

Sigue leyendo: Netflix renueva The Witcher para una quinta temporada, pese a reemplazo de Henry Cavill

El renombrado actor de acción Dolph Lundgren ha sorprendido a los seguidores de The Witcher - 67% al revelar su participación en el universo de la exitosa serie de Netflix durante una entrevista con el medio sueco Aftonbladet. Lundgren anunció que se encuentra en Sudáfrica filmando una serie derivada de The Witcher, aunque no dio detalles específicos sobre su papel en esta nueva producción.

El show derivado se espera que esté relacionado con un grupo de ladrones conocidos como las Ratas, quienes aparecerán por primera vez en la tercera temporada de la serie principal. En las novelas originales escritas por Andrzej Sapkowski , las Ratas son un equipo de jóvenes inadaptados que se unen después de que la guerra en el continente trastoca sus vidas. Uno de los miembros de las Ratas, Mistle, tiene una controvertida relación abusiva con Ciri, un personaje central en la trama. Se espera que la tercera temporada adapte el tercer libro de la serie de novelas, titulado Time of Contempt, donde las Ratas tienen un papel destacado.

Además de su participación en la tercera temporada, las Ratas también tendrán su propia serie derivada que explorará cómo estos jóvenes delincuentes decidieron llevar una vida criminal. Dado que el grupo está compuesto por adolescentes y adultos jóvenes, es difícil imaginar que Lundgren se una a ellos. Sin embargo, considerando que la historia de las Ratas está entrelazada con la del despiadado cazador de recompensas Leo Bonhart, existe la posibilidad de que Lundgren interprete al principal antagonista en el spin-off. Si ese fuera el caso, es probable que Lundgren también aparezca en la serie principal, ya que Bonhart tiene encuentros significativos con Ciri en la trama.

Te puede interesar leer: The Witcher: showrunner justifica recasting de Henry Cavill como Geralt de Rivia

Durante la entrevista, Lundgren mantuvo en secreto los detalles de su papel en el universo de The Witcher. Sin embargo, el actor ha demostrado su habilidad para interpretar valientes guerreros en películas como la franquicia Rocky y The Expendables. Por lo tanto, es posible que Lundgren encaje perfectamente en el papel de Bonhart. Independientemente de su personaje, la incorporación de Lundgren a este universo ha generado entusiasmo entre los fanáticos, quienes esperan que su participación refuerce la adaptación de Netflix, especialmente tras la partida de Henry Cavill (Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%), quien interpreta al protagonista Geralt de Rivia.

¿Qué depara el futuro del universo de The Witcher en Netflix? La tercera temporada de la serie marcará la última aparición de Cavill como Geralt de Rivia. A partir de la cuarta temporada, Liam Hemsworth asumirá el papel y continuará el legado del cazador de monstruos. La tercera temporada seguirá la historia de Geralt y Yennefer, interpretada por Anya Chalotra, mientras entrenan a Ciri, interpretada por Freya Allan, en magia y combate. La joven necesitará estas habilidades, ya que su legendaria Sangre Antigua la convierte en un objetivo de varias facciones que buscan controlar el continente. Además, se espera que la tercera temporada presente a los Cazadores Salvajes (Wild Hunt), quienes se convertirán en un elemento destacado del espectáculo.

Antes de irte, puedes leer: The Witcher: tráiler de la tercera temporada recibe lluvia de dislikes masiva

La tercera temporada de The Witcher - 100% se dividirá en dos partes, con el Volumen 1 programado para su estreno en Netflix el 29 de junio, y el Volumen 2 llegando al servicio de transmisión el 27 de julio. Los fanáticos esperan con ansias el desarrollo de esta historia llena de acción y misterio, mientras Dolph Lundgren se suma al elenco y agrega mayor emoción al universo de The Witcher.