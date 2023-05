Spider-Man: Across the Spider-Verse | Revelan la asombrosa cantidad de personajes arácnidos que habrá en la secuela

Desde el éxito de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, los seguidores de la película han estado ansiosos por descubrir qué les depara la secuela titulada Spider-Man: Across the Spider-Verse . Y recientemente, el codirector Justin Thompson compartió detalles emocionantes sobre la cantidad de personajes arácnidos que aparecerán en esta nueva entrega.

De acuerdo a información de Collider, Thompson reveló que los fans pueden esperar más de 250 Spider-People en la película. Si bien algunos de estos personajes podrían ser variaciones o versiones alternativas, se estima que alrededor de 95 de ellos serán personajes con nombres específicos. Esta noticia ha dejado a los seguidores especulando sobre quiénes podrían formar parte de esta impresionante lista.

¿El número exacto? Vaya, seguimos agregando, hasta el final. Honestamente, voy a ser sincero contigo, acabamos de terminar la película, como en las últimas dos semanas, y no, no creo que haya tenido tiempo de hacer una pausa y hacer un recuento final. Pero creo que la última vez que miré eran alrededor de 280. Solo para ser claros, eso no significa caracteres específicos y únicos que podrías reconocer, también podría significar variaciones. Pero si solo estás hablando de personajes con nombre, entonces creo que probablemente haya alrededor de 95.

Entre los personajes confirmados se encuentran algunos favoritos de los fanáticos, como Miles Morales (interpretado por Shameik Moore) y Spider-Gwen (interpretada por Hailee Steinfeld), quienes ya cautivaron al público en la primera entrega. Pero también habrá nuevos rostros en la pantalla, como Spider-Punk (interpretado por Daniel Kaluuya), un amigo de Gwen Stacy que se convertirá en una fuente de conflicto para Miles Morales en esta historia de amor entre dos arañas de diferentes dimensiones.

Además, veremos el regreso de personajes conocidos como Peter B. Parker (interpretado por Jake Johnson) y la incorporación de Spider-Man 2099 (interpretado por Oscar Isaac), quien se unirá a Miles en su misión de proteger el multiverso de la amenaza del villano conocido como The Spot (interpretado por Jason Schwartzman). También se espera la participación de otros Spider-People, como Spider-Woman (interpretada por Issa Rae) y Spider-Man India (interpretado por Karan Soni). Incluso habrá espacio para el querido Spider-Cat.

A pesar de estas revelaciones, los directores han dejado en claro que aún hay muchas sorpresas por descubrir. La película, producida y escrita por Christopher Miller, Phil Lord y David Callaham, tiene reservadas algunas cartas bajo la manga. El comediante Andy Samberg también formará parte del elenco, aunque su personaje aún no ha sido revelado en su totalidad. Además, se ha sugerido la posibilidad de que se presente un universo LEGO en la trama, lo que amplía aún más las posibilidades y las expectativas de los fans.

Spider-Man: Across the Spider-Verse promete ser una experiencia emocionante y llena de acción para los amantes del Hombre Araña. Con su enfoque en el multiverso, la película explorará nuevas dimensiones y ofrecerá una visión ampliada de los personajes icónicos de Spider-Man. A medida que la historia continúa en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse el próximo año, las posibilidades son infinitas en cuanto a quién más podría unirse al ya vasto universo de Spider-People.

El elenco de la película también incluye a talentosos actores como Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Rachel Dratch, Shea Whigham y Jorma Taccone, quienes se sumarán a esta emocionante travesía.

Aunque lamentablemente Nicolas Cage no regresará como Spider-Man Noir, los fans sin duda continuarán emocionados por la impresionante cantidad de personajes arácnidos que se presentarán en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La espera por esta secuela se vuelve cada vez más emocionante, ya que los fanáticos esperan ansiosamente adentrarse en el infinito y fascinante universo de Spider-Man. Sin duda, esta película promete ser un viaje lleno de sorpresas y emociones para todos los seguidores del Hombre Araña en todo el mundo. Pero, ya falta poco, su fecha de estreno es este próximo 01 de junio de 2023.