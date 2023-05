Tulsa King: Personaje de Sylvester Stallone da discurso en contra de la inclusión forzada

Sylvester Stallone, el famoso actor, guionista y director estadounidense, estrenó una nueva serie, Tulsa King - 86%, en la que da vida a un gánster de 75 años que caba de salir de la cárcel y está dispuesto a retomar su vida criminal en Tulsa, Oklahoma. El actor da vida a un personaje sin miramientos apodado Dwight “El General” Manfredi, y como tal en una secuencia de la serie, da un discurso intolerante sobre la inclusión y las nuevas formas de ver las cosas en Estados Unidos, por ejemplo, la agenda LGBT en Hollywood.

El discurso se volvió viral en internet porque algunos consideran que se trata de "masculinidad positiva". Manfredi dice en su discurso que la inclusión y el excesivo apego a la diversidad han hecho que numerosas producciones cambien su esencia para satisfacer a las masas en cuestiones sociales. El personaje de Stallone, afirma estar en desacuerdo con la agenda:

Excellent. Time for positive masculinity, and courageous role models to stand up. 🙌