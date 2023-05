Blockbuster da un "amigable" recordatorio a Netflix en redes sociales: "A nosotros no nos importaba con quién compartías"

Hace un par de meses, Netflix anunció que implementaría una nueva medida para evitar que sus suscriptores compartieran sus cuentas con otras personas, y ciertamente esto molestó a los usuarios. Apenas este 23 de mayo, la famosa plataforma de streaming reveló que pondría en función dicha medida, la cual es cobrar una cuota extra de $69 MXN por cada perfil que use alguien fuera del hogar designado por cuenta.

Tras el anuncio, el descontento de los usuarios se hizo evidente en redes sociales, y muchos protestaron contra la medida diciendo adiós para siempre a la plataforma. Blockbuster se unió a la voz molesta de los suscriptores y envió un “amigable” mensaje a Netflix a través de Twitter. Puedes verlo a continuación:

A friendly reminder that when you used to rent videos from us. We didn’t care who you shared it with… As long as you returned it on time. @netflix