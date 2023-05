Diablo IV: Chloé Zhao dirigió el tráiler de lanzamiento del esperado videojuego de Blizzard

Once años después del lanzamiento de Diablo III, está a punto de llegar la cuarta entrega de la exitosa saga de Blizzard Entertainment, y un tráiler de lanzamiento ha sorprendido a los fans, porque además de que es muy bueno, fue dirigido por la ganadora del Óscar, Chloé Zhao, cineasta de origen chino responsable de The Rider - 95%, Nomadland - 100% y Eternals - 58%. El video fue co-dirigido por Kiku Ohe, director australiano que ha dirigido varios cortometrajes y la película The Line (2017).

La saga de Diablo tiene lugar en un mundo fantástico conocido como Santuario, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan desde la noche de los tiempos, y los jugadores pueden elegir a un personaje de diferente clase (Bárbaro, Druida, Nigromante, Paladín, etc.) para pelear contra demonios de todo tipo y detener a los grandes males del infierno de apoderarse del mundo.

El tráiler de lanzamiento es titulado “Saviors Wanted” (se buscan salvadores) y nos muestra a varios héroes que deben hacer frente a Lilith, la Madre Bendecida, el gran villano de Diablo IV. El juego se lanzará este 6 de junio. Chloé Zhao comentó sobre el video lo siguiente (vía Variety):

Al trabajar con Blizzard, tuvimos la maravillosa oportunidad de dar vida al mundo oscuro, emocionante e imaginativo de Diablo IV. Los fanáticos de Diablo son muy apasionados y muchos han estado en el juego durante más de dos décadas. Queremos hacer lo correcto para los fanáticos, honrar las ricas tradiciones del juego y la construcción visceral del mundo mientras evocamos las emociones fuertes que sienten los jugadores mientras se sumergen en el juego.

Con 41 años, Chloé Zhao ha sido reconocida con el Óscar a Mejor Director y Mejor Película por Nomadland, pero desde antes de ese triunfo ya había sido reconocida como una talentosa directora y guionista. Su carrera despegó con su debut en 2015 con la película Songs My Brothers Taught Me - 90%, pero fue con The Rider en 2017 que ganó reconocimiento internacional.

En 2021 se estrenó Eternals, su primera incursión en el cine de superhéroes, y para su mala suerte se convirtió en uno de los peores fracasos en taquilla de la franquicia, y en la cinta peor calificada del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre sus próximos proyectos se encuentra una reinvención de Drácula.

El único videojuego de Blizzard que ha sido adaptado al cine es Warcraft, que llegó en 2016 a la pantalla grande con Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos - 28%, pero su fracaso en la taquilla local (Estados Unidos y Canadá) provocó la cancelación de las secuelas. En 2018 corrió el rumor de que Netflix estaba colaborando con Blizzard para crear una serie basada en Diablo. La exitosa trayectoria de Netflix con sus series originales y su exitosa adaptación de Castlevania - 100% dio esperanzas a los fans.

Según informes de Revenge of the Fans, el escritor de cómics Andrew Cosby había sido contratado para escribir la serie de Diablo, y unos meses después Cosby lo confirmó en un tuit que luego borró. No obstante, después de eso no volvimos a tener noticias y parece que el proyecto se canceló.

Blizzard Entertainment es una reconocida compañía de videojuegos con una larga historia en la industria. Han creado numerosas franquicias exitosas, como Warcraft, Diablo, Starcraft y Overwatch. La saga de Diablo es un conjunto de juegos de acción y rol ambientados en un mundo oscuro y fantástico. Los jugadores se sumergen en la lucha contra hordas de demonios y monstruos, mientras exploran mazmorras y desentrañan una historia épica. La franquicia ha cautivado a los jugadores con su jugabilidad adictiva, gráficos atmosféricos y un sistema de saqueo que ofrece recompensas emocionantes. Lamentablemente en los últimos años la reputación de la empresa se vio manchada por las acusaciones de acoso sexual y explotación laboral.

