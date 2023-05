Kevin Feige y Jon Favreau dicen que Nick Fury es el Gandalf de Marvel

El mundo de las adaptaciones cambió por completo durante la escena post-créditos de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% donde Samuel L. Jackson se presentó por primera vez como Nick Fury para hacerle saber a este héroe que no era el único que existía en ese mundo. El momento fue mágico para los fans de los cómics y el paso dio inicio al UCM. El famoso espía fue muy importante durante la primera fase de Marvel y en una nueva charla entre Kevin Feige y Jon Favreau, ambos creadores recuerdan cómo fue que lo usaron como una figura guía similar a Gandalf en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%.

En los cómics, Nick Fury es uno de los personajes más inteligentes y decididos del canon, y aunque sus intenciones no siempre sean claras y él no tenga problema en jugar con las líneas de lo moral para cumplir sus objetivos, él en realidad suele estar del lado de los buenos. El agente no comparte las habilidades sobrenaturales de sus colegas, ni la capacidad para crear tecnología de punta para convertirse en un héroe, pero Fury siempre vigila todo y descubre todo, lo que lo convierte en pieza clave bajo ciertas circunstancias.

Cuando Iron Man se estrenó, y a pesar de la confirmación de cintas como Hulk: El Hombre Increíble - 67% y Capitán América: El primer vengador - 79%, la audiencia no sabía que estas historias estarían conectadas para juntas a los héroes y mucho se ha habado de cómo la escena final con Nick Fury dio ese importante paso. Se dice que el conocido momento no se hizo para unificar al universo Marvel, sino como una forma de bajar el ego del protagonista, y los creadores no sabían si volverían a usar al personaje ni cómo lo harían si se diera el caso en un futuro, pues el cameo servía más para encantar a los conocedores que para armar toda una franquicia.

Al final, Nick Fury se convirtió en el hilo conductor de estos personajes, algo que se aplicó mejor en Iron Man 2 - 72% y que culminó en Los Vengadores - 92%, donde el personaje tiene un plan muy claro para juntar héroes y así salvar al planeta cuando sea necesario. Sin embargo, mientras más grande se hacía este universo cinematográfico, más se complicaba la presencia de Fury como elemento principal del grupo. Por supuesto, los ejecutivos no iban a dejar ir a Samuel L. Jackson y él siempre ha dicho que seguirá interpretando al agente mientras exista la posibilidad, pero el personaje tuvo que adaptarse ante las circunstancias, y hasta sacrificar un poco su presencia mientras se le encontraba otro lugar.

Además de contactar directamente con Tony Stark y de ayudar a Steve Rogers a aceptar su nueva vida en el presente, Nick Fury también conocía los movimientos de Hulk, la presencia del martillo de Thor, el pasado de Black Widow y Hawkeye, y las circunstancias reales de la política mundial con la que tratarían de someter al grupo de héroes. Al decidir que estos personajes se habían alejado emocionalmente de él luego de Avengers: Era de Ultrón - 75% y Capitán América: El Soldado del Invierno - 89% , Nick Fury encontró un lugar como mentor inesperado del Spider-Man de Tom Holland y hasta como aliado principal de Capitana Marvel - 60% cinta que nos muestra cómo se fue formando como agente.

Su camino dentro del UCM ha sido largo, complejo e interesante, pero nadie esperaba eso cuando apareció por primera vez en Iron Man. Durante una charla entre Kevin Feige y el director Jon Favreau, organizada para recordar la primera película de la franquicia, ambos hablaron sobre la figura de Nick Fury y no pudieron evitar compararla con el mago Gandalf, quien también sirve de guía cuando Frodo decide comenzar el viaje para destruir el peligroso anillo. Favreau declaró que Fury sólo aparecía como una referencia para los conocedores de los cómics, y Feige explicó:

Mientras avanzábamos lo describiste como Gandalf. Él aparecería con respuestas cuando se le necesitara y siempre pensé que esa era una idea muy inteligente para Fury

La idea es que Fury no sólo es una figura para unir a los héroes y "pegar" las historias bajo un mismo techo, también es quien conoce cosas que ellos no y quien puede informarles cuando sea necesario gracias a sus investigaciones y equipo de inteligencia y espionaje. Muchos fans extrañaban verlo en Marvel, pero su historia tomará un nuevo rumbo con Secret Invasion, serie en solitario donde comprenderemos mejor su pasado, sus recientes trabajos, lo que realmente pretende hacer en el espacio y su alianza con los Skrull.

