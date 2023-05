Jude Law usó un perfume de "sudor, sangre y heces" para interpretar al rey Enrique VIII en Firebrand

En la actualidad, no es raro escuchar que alguna estrella de cine recurra a ciertos métodos para lograr conectar más a fondo con sus personajes, y aunque a veces son técnicas inofensivas, otras veces pueden ser bastante desagradables. Todo sea por el bien de la interpretación. De acuerdo con un nuevo informe de Variety, Jude Law, el aclamado actor británico, utilizó una repulsiva mezcla de olores convertida en perfume para interpretar al rey Enrique VIII en Firebrand, el nuevo drama histórico que cuenta los últimos días del monarca y su sexta y última esposa, Katherine Parr.

Por si te lo perdiste: Killers of the Flower Moon recibe nueve minutos de ovación en Cannes

En una conferencia durante el Festival de Cine de Cannes 2023, Law reveló que durante la filmación de Firebrand utilizó un perfume con olor a "sangre, heces y sudor" para encarnar a su personaje, quien durante sus últimos días de vida despedía un aroma insoportable. Law dijo lo siguiente (via Variety):

Leí varios relatos interesantes de que podías oler a Henry a tres habitaciones de distancia. Su pierna se estaba pudriendo tanto. Lo escondió con aceite de rosas. Pensé que tendría un gran impacto si olía fatal.

Law buscó la ayuda de una especialista en perfumes para crear la nefasta fragancia que capturara la esencia del rey, quien durante sus últimos años de vida sufrió de terribles úlceras en las piernas. Acerca del trabajo de la especialista, Law dijo lo siguiente:

Ella hace aromas maravillosos, y también hace olores terribles. De alguna manera se le ocurrió esta extraordinaria variedad de sangre, materia fecal y sudor.

En conferencia, Karim Aïnouz, director de la película, sacudió la cabeza al recordar el pestilente aroma proveniente de Law que impregnó todo el lugar de la producción. El cineasta dijo lo siguiente:

Cuando Jude entró al set fue simplemente horrible.

También te puede interesar: Christopher Nolan dice que Oppenheimer es el personaje más ambicioso con el que ha trabajado, por encima de Batman

Firebrand es una película dramática histórica dirigida por Aïnouz a partir de un guión de Henrietta Ashworth y Jessica Ashworth, basada en la novela de 2013 escrita por Elizabeth Fremantle, Queen's Gambit. El largometraje se centra en Katherine Parr, la última esposa de Enrique VIII. La entrega es protagonizada por Jude Law, Alicia Vikander, Simon Russell Beale, Sam Riley, Erin Doherty y Eddie Marsan. Firebrand se estrenó en Cannes este 21 de mayo y fue seleccionada para competir por la Palma de Oro.

Firebrand recibió una ovación de pie de ocho minutos en Cannes, que fue interrumpida porque Alicia Vikander hizo señas a la audiencia para que se detuviera porque se encontraba al borde de las lágrimas. Si bien en la cinta, Law encarna a un monarca, el aclamado actor de 50 años asegura que no le interesan lo que sucede con la familia real británica en la actualidad.

Durante una conferencia de prensa que ocurrió un poco antes, Law no pudo evitar reír cuando un reportero le pidió que compartiera sus pensamientos sobre lo que ha sucedido recientemente con la aristocracia británica. La estrella de The Nest - 86% respondió lo siguiente (via Variety):

Lo veo como teatro, aunque estoy un poco más obsesionado con el teatro. Pero no soy de los chismosos. Realmente no lo disfruto. No encuentro ningún interés en eso, y realmente no disfruto siguiendo historias chismosas.

Aunque Law dejó bastante claro con su comentario anterior que a él no le importa mucho lo que pase con la familia real en la actualidad, el actor dijo que está fascinado con la forma en que el pasado puede influir en nuestros tiempos. Esto dijo Law haciendo referencia a la reciente coronación de Carlos III y Camila (via Variety):

Había algo notable en mirar las fotos de esta ceremonia medieval y cómo se aplicaba a la actualidad me hizo sentir muy moderno.

No te vayas sin leer: Cannes 2023: Natalie Portman dice que el festival pide a las mujeres comportarse diferente a los hombres