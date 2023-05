Ming-Na Wen, actriz de Mulán, Star Wars y Marvel, obtendrá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Ming-Na Wen se unirá muy pronto al Paseo de la Fama de Hollywood y vaya que lo tiene bien merecido. Este lunes, Variety anunció que la actriz estadounidense será honrada con su propia estrella en la famosa acera que se extiende por Hollywood Boulevard y Vine Street en Los Angeles, California.

La entrega de la estrella se llevará a cabo este 30 de mayo a las 11:30 a. m. (hora del Pacífico) con el presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, Steve Nissen, como maestro de ceremonias. Además, se contará con la presencia de los actores de la cinta dramática The Joy Luck Club: Rosalind Chao, Tamlyn Tomita y Lauren Tom. Según información, la estrella de Wen será la número 2757 que se añadirá al Paseo de la Fama de Hollywood (via Movieweb).

Getting my ⭐️ on HOLLYWOOD WALK OF FAME next Tues, May 30th, 11:30am!!😳🤩



Still in disbelief! INSANE!

Thrilled to end #AAPIHeritageMonth w/ this utmost honor. 🥰



Hope U can come out & share this momentous day w/ me, my family & friends

❤️ More info soon!😍 https://t.co/gs7EwuLOUy