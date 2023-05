Guardianes de la Galaxia Vol. 3 | James Gunn impacta a fans al revelar el destino del Alto Evolucionador

Después de un largo recorrido de 9 años, la saga de los Guardianes de la Galaxia llegó a su fin con la tercera entrega, y si algo impactó además de la conmovedora historia de origen de Rocket, fue el malvado villano conocido como Alto Evolucionador, interpretado por Chukwudi Iwuji. Para muchos que han visto la película, el personaje murió al ser destruída su gigantesca nave, pero la realidad es diferente, así lo confirmó el director James Gunn.

Antes de que el director lo diera a conocer, el verdadero destino de Alto Evolucionador fue revelado por el artista de efectos visuales de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85%, Miguel Ángel Acevedo Montserrat, quien dijo a Strip Marvel (vía The Direct) que en la escena donde los animales escapan de la nave del villano hacia Knowhere, se puede ver a Drax cargando a alguien, y ese alguien es el personaje interpretado por Iwuji.

Ante tal noticia compartida por The Direct, los fans comenzaron a hablar en Twitter sobre sus implicaciones, y la conversación llegó hasta el mismísimo James Gunn, quien confirmó que Alto Evolucionador sigue vivo, hay una escena eliminada que lo confirma, y que el no haber muerto es una parte muy importante de la historia de Rocket, ya que revela su evolución como personaje, de ser el menos empático al más empático de los Guardianes:

Yes! It’s the whole culmination of Rocket’s journey. His shift comes in that he doesn’t kill him - he goes from being the least empathetic to the most empathetic Guardian. It seems silly & hollow that he’d refuse to kill him & then leave him on an…