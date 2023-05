Marvel cambió drásticamente el futuro del MCU después de ver la actuación de Jonathan Majors en Loki

La primera temporada de Loki - 96% se estrenó en Disney+ el 9 de junio del 2021 para continuar con la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel tras la llegada de las primeras dos series de Marvel Studios, WandaVision - 95% y Falcon y el Soldado del Invierno - 97%. La recepción de la serie protagonizada por Tom Hiddleston fue tan buena que fácilmente logró superar a otros destacados títulos de la franquicia, y tan solo un mes después de su estreno, Loki consiguió ser renovada para una segunda temporada.

También te puede interesar: Secret Invasion: Un avance intrigante que muestra la pelea interna de Nick Fury

Ahora, Kang se perfila para ser la principal amenaza de la Saga del Multiverso del MCU, pero parece que las cosas no serían así originalmente. De acuerdo con Joanna Robinson (via Comic Book), autora del próximo libro MCU: The Reign of Marvel Studios, los altos mandos del estudio le revelaron que inicialmente Kang no iba a ocupar un lugar tan importante en la historia del popular universo de superhéroes, pero que los planes cambiaron después de ver la actuación de Jonathan Majors en la primera temporada de Loki.

Fue durante una aparición reciente en el podcast The Big Picture de The Ringer (via Comic Book) donde Robinson explicó cómo fue que la actuación de Majors como Aquel que Permanece en la primera temporada de Loki, así como su actuación en Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60% lo que provocó una reorganización en los planes para las siguientes Fases del MCU. Robinson dijo lo siguiente:

Alguien que trabaja para Marvel me dijo que no era el plan hacer de Kang el centro de todo hasta que vieron los primeros metrajes de Quantumania y después de su actuación en Loki, que fue tan fuerte que dijeron: 'Esto es todo. Este es nuestro camino a seguir. Hemos perdido a nuestro equipo de héroes principal, pero pongámonos en torno a este tipo, Kang, y este artista ante el que tanta gente está reaccionando.

No te pierdas: Rumor: Kevin Feige consideró no estrenar Echo por su mala calidad

Pero al final, ¿fue correcta la decisión de hacer del personaje de Jonathan Majors el centro del MCU? En el podcast, Robinson también dijo que debido a estos cambios, el estudio ahora se encuentra en una posición complicada tras los recientes problemas legales de Majors. La estrella de Creed III - 90% fue arrestada a principios de marzo por cargos de violencia doméstica y ya se prepara para presentarse ante el tribunal el próximo 13 de junio. Robinson dijo lo siguiente:

Sabemos que este es un gran problema para ellos que enfrentan y con el que están lidiando en este momento. Y lo que no tiene precedentes en esto para Marvel es que, diría que nunca le han dado tanta franquicia a un actor como intentaron hacerlo con Jonathan Majors después de su actuación de Loki y su actuación de Ant-Man: Quantumania. Diría más que Downey como Iron Man, más que Brolin como Thanos, que colgar todo en este tipo va a aparecer en todas sus propiedades que conducen a algo llamado La Dinastía Kang los ha puesto en una posición muy inusual. Por lo general, no dependen tanto de una persona como lo hicieron aquí. Y eso tiene un límite. No sabemos lo que van a hacer. He escuchado historias contradictorias de que van a para reemplazarlo, ni siquiera están considerando reemplazarlo, etc. etc. Pero es solo una cosa más.

Loki, creada por Michael Waldron, escritor de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88%, está ambientada tras los eventos de Avengers: Endgame - 95% y la historia sigue a la versión alterna de Loki que logró escapar de Los Vengadores con ayuda del Teseracto. La segunda temporada, que llegará a Disney+ el 6 de octubre de este año, tendrá lugar después de los desastrosos eventos del último episodio y veremos lo que sucede con Loki y Sylvie después de que cambiaran el curso de la línea del tiempo.

Hasta el momento, Loki es la única serie de Marvel Studios que ha obtenido una segunda temporada y los fanáticos ya la esperan con emoción. En esta nueva temporada veremos el regreso de Hiddleston como el querido dios del engaño, junto a Owen Wilson como Mobius M. Mobius y Sophia Di Martino como Sylvie. Además, Ke Huy Quan, el ganador del Óscar por su brillante actuación en Todo en todas partes al mismo tiempo - 91%, también se une a la franquicia en la nueva tanda de episodios.

Si bien al final de la primera temporada, Sylvie, la audaz variante de Loki que busca vengarse de la TVA (Time Variance Authority) a cualquier costo, logra su cometido y asesina a Aquel que Permanece, sus acciones causan graves daños a las líneas del tiempo e incluso llega a fracturar el multiverso. A pesar de que Aquel que Permanece le explica a Sylvie que matarlo solamente traería una versión aún peor de él mismo, refiriéndose a Kang el Conquistador, ella lo hizo de todos modos y termina desencadenando un desastre de magnitudes incalculables.

Por si te lo perdiste: Madame Web: Sydney Sweeney asegura que la cinta será una central de mujeres muy poderosas y fuertes