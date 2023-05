Michelle Yeoh dice que Todo en todas partes al mismo tiempo no tendrá secuela

Michelle Yeoh se apoderó de la última temporada de premios gracias a su destacada participación en Todo en todas partes al mismo tiempo - 91%, la memorable película de A24 que llegó mucho más lejos de lo que se esperaba, no sólo convirtiéndose en la pieza más taquillera del estudio, también en la ganadora de algunos de los reconocimiento más codiciados de la industria de cine estadounidense. Pero aunque el público quedó encantado con la historia de Evelyn y muchos de ellos quieren ver más, Yeoh asegura que la película no tendrá secuela.

Todo en todas partes al mismo tiempo nos presenta las aventuras de Evelyn, una mujer mayor dueña de una lavandería en Estados Unidos. Migrante y casada con un hombre de sus mismos orígenes, nuestra protagonista lucha contra la vida cotidiana y sus insatisfacciones. Pero un día descubre que fuera de su universo existen muchas otras dimensiones en las que habitan versiones alternativas de ella misma; una versión diferente de su esposo la visita, argumentando que puede ser la elegida para salvar al multiverso de una gran amenaza. Es aquí cuando Evelyn debe iniciar el viaje, así como la toma de una serie de decisiones que cambiarán el rumbo de las cosas. Se trata de una comedia absurda que ha triunfado sin contar un presupuesto desorbitante. La crítica se rindió por completo a sus pies, asegurando que estamos ante un clásico absoluto del séptimo arte.

Durante la reciente entrega de los Globo de Oro 2023, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan se llevaron los reconocimientos a Mejor actriz y Mejor actor de reparto, alcanzando nuevos logros en su vida que anteriormente no creyeron posibles, en especial el segundo. Ke Huy viene de un muy extenso hiatus de la actuación debido a la falta de oportunidades, por lo que en su discurso de agradecimiento reveló que siempre tuvo miedo de no hacer nada más grande en su vida profesional por encima de sus actuaciones en Los Goonies - 68% e Indiana Jones y el templo de la perdición - 84%. Ambos regresaron a trabajar juntos en American Born Chinese, próxima serie de Disney Plus sobre el orgullo de haber nacido y criado como estadounidense teniendo ascendencia asiática.

Las aventuras de Evelyn, Waymond y el resto dejaron impresionados al público, con muchos de sus integrantes deseando ver más aventuras multiversales de los personajes. Michelle Yeoh responde a las solicitudes de secuela durante su reciente participación en las charlas de Kering Women in Motion en Cannes (vía Variety):

Hay mega películas que sufren pérdidas terribles, y aún así van y siguen haciendo lo mismo. Son los estudios que piensan que esa es su zona de confort: estas películas, los presupuestos aumentan y sienten que cuanto más violencia, más CGI, serán harán mejores, pero la verdad del asunto es que no es así. Es realmente contar historias. En Everything Everywhere All At Once, aunque viajamos por los múltiples versos, el tema principal era el amor. No hay secuela. Simplemente estaríamos haciendo lo mismo.

Yeoh ya era exitosa y conocida antes de Todo en todas partes al mismo tiempo, pues es famosa por su carrera en el cine internacional. Desde sus primeros éxitos en Hong Kong en la década de 1980 hasta su reconocimiento a nivel mundial, Yeoh ha demostrado su talento versátil y su habilidad para realizar sus propias acrobacias de acción. Ha protagonizado películas aclamadas como Police Story 3: Supercop - 96%, El Tigre y el Dragón - 97% y Memorias de una Geisha - 35%, consolidando su reputación como una de las principales intérpretes de artes marciales en el cine contemporáneo. Ha trabajado en producciones de Hollywood, como 007: El Mañana Nunca Muere - 57% de James Bond y Locamente Millonarios - 93%, ampliando su influencia y alcanzando un reconocimiento aún mayor. Con su elegancia, gracia y presencia en la pantalla, Michelle Yeoh ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica, convirtiéndose en una figura icónica y respetada en el mundo del cine.

Algunas de las siguientes películas de Michelle son Avatar 3 y Avatar 4, donde la veremos interpretar a la doctora Karina Mogue, un personaje que hasta ahora no se ha visto en la franquicia. ¿Otros dos éxitos multimillonarios para la actriz?

