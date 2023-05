Lilly Wachowski sacude las bases de Matrix y desata la polémica al hablar sobre la identidad trans en la trilogía

Definitivamente, existe un antes y un después de una película. Sí, Matrix - 87% representó un hito en la historia del cine. No solo por la complejidad interpretativa que representó, sino por los aportes cinematográficos en cuestión digital que supuso. El lenguaje visual de la trilogía es tomado como un referente y ha influenciado a las posteriores producciones.

Sigue leyendo: Matrix Resurrecciones: Warner Bros. enfrenta demanda por estrenar la película en HBO Max

Durante años, la franquicia ha sumado nuevos adeptos. Cada vez que hay una posibilidad, no dudan en presentarles tus inquietudes a las hermanas Wachowski, las directoras y creadoras del concepto. Aunque han pasado unas décadas, la película ha envejecido bastante bien. Permanece dentro del discurso en las nuevas generaciones, como se demostró recientemente, cuando Lilly (una de las hermanas), fue cuestionada sobre las teorías que se han formulado sobre el casting de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

A propósito de esto, durante una entrevista para Them, Lilly Wachowski (Matrix: Revoluciones - 36%, Matrix Recargado - 73%) habló sobre la hipótesis que sugiere que las películas son una alegoría trans para el público, donde, con la temática de los filmes, los personajes salen de sus “armarios” como mujeres transgéneros, tal como fue el caso de la directora.

Sí, con todas las decisiones que tomamos con esa película, solo hay una transexualidad burbujeante hirviendo a fuego lento debajo de todo. Entonces, cuando miro hacia atrás a la forma en que interpretamos esas dos partes, puedo ver cuán obvio es que son una parte en muchas formas; que son dos caras de la misma moneda. No es que estas fueran decisiones conscientes, sino más bien como si estuviéramos encontrando nuestro camino instintivamente como estas dos mujeres trans encerradas. Así que todas esas cosas sobre las que sus receptores están zumbando son completamente válidas. Cuando la gente dice, 'Oh, es una alegoría trans', es como, 'Sí... lo es, pero no estábamos como, Oye, escribamos una alegoría trans'. Así no es como empezó. Dijimos: "Oye, escribamos esta película de acción", y luego pusimos a nuestra trans por todas partes. [risas]

Claramente, la similitud que se puede encontrar entre los planteamientos argumentales de la franquicia se compara con una experiencia trans. Sin embargo, en palabras de la Wachowski, no fue lo que aconteció en el desarrollo creativo de la historia. En gran medida, sí puede existir preceptos que se introdujeron durante la escritura de la historia, pues la experiencia de un autor con sus obras, siempre va de la mano. En este caso, los cineastas, en ese entonces, se encontraban en una transición de identidad sexual, pero no fue el punto de partida de todo este planteamiento.

También te puede interesar: Laurence Fishburne ya vio Matrix Resurrecciones y no lamenta el no haber participado

Las Wachowski concibieron crear una historia de acción en primer lugar. La primera película de Matrix, fue un éxito en taquilla, y las dos posteriores secuelas fueron producto de esto. La innovación tecnológica que lograron, cautivó a los espectadores de finales del siglo XX. Ver a un hombre doblegarse en slow motion, mientras era seguido con un paneo circular sin cortes, era una auténtica locura; un estallido sensorial que se replicaba en la narrativa de la obra.

Convincente en sus efectos especiales, también daba con certeza en sus refutaciones filosóficas. The Matrix personificó un mundo antagónico, donde un héroe busca sublevarse de él, transformando su realidad con solo una decisión: elegir la píldora correcta. Aunque la historia, en un principio, no buscaba presentar la transexualidad, si hubo un intento por incluir un personaje. El personaje de Belinda McClory, llamado Switch, originalmente estaba destinado para ocupar una transformación de un hombre a una mujer dentro de Matrix.

No te vayas sin leer: Matrix Resurrecciones: Warner Bros. podría perder hasta USD$100 millones

La franquicia cosechó un último intento por seguir extendiendo su universo, no obstante, el recibimiento no fue bien acogido, tanto por parte de la crítica y la audiencia. Matrix Resurrecciones - 65%, no contó con la participación de Lilly, pero sí con Lana Wachowski, la directora y escritora de esta decepcionante cuarta entrega. La película se encuentra actualmente en el catálogo de HBO Max.