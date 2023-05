James Gunn explota contra los rumores de DC y da un importante anuncio

James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia - 91%, ha sido tema recurrente para los medios y los portales web. Gunn, después de asumir la copresidencia de DC Studios, se ha visto en vuelto en un constante acoso en sus redes sociales, motivo por el cual ha estallado en Twitter hace unas horas.

Participando en la dirección para ambos estudios (Marvel Studios y DC Studios), el cineasta es constantemente cuestionado acerca de los proyectos que encabeza, principalmente cuando se trata de la empresa en la que es codirector ejecutivo. Sus redes han sido expuestas a recibir y, por lo tanto, a desmentir una enorme cantidad de rumores.

Este hecho no ha pasado desapercibido para el director de El escuadrón suicida - 91%. Su tiempo es limitado, por lo que tomarse unos minutos para aclarar situaciones inexistentes y tranquilizar a sus seguidores cada vez que una noticia despierta inquietudes entre ellos, es algo indignante.

I’m getting barraged with bullshit DC rumors this morning. I’ll just reiterate the general rule not to believe anything unless it comes from me or Peter. But, unless it’s especially egregious, I’m going to slow down on calling shit out. (Sorry, I know, it’s one of my favorite…