Superman: Legacy | Mary Mouser, de Cobra Kai, audicionó para interpretar a Lois Lane

El nuevo proyecto de James Gunn (Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85% ), Superman: Legacy, es el reinicio del Hombre de Acero en el DC Universe. Esto significa no solo la reaparición de Superman en la pantalla, sino también de un nuevo actor que interprete al personaje. Por eso, la película se encuentra en búsqueda de su nuevo elenco. Muchos nombres han salido en la lista de candidatos, el más reciente es el de Mary Mouser, la actriz que saltó a la fama por Cobra Kai - 85%.

Muchas actrices están interesadas en el papel de la periodista e interés amoroso de Superman, Lois Lane. Ha resultado que Mary Mouser, la joven actriz, es una de ellas y su audición no se hizo esperar. De acuerdo con Heroic Hollwood, en el episodio más reciente del podcast The Hot Mic, el experto en Hollywood, Jeff Sneider, fue el responsable de compartir esta noticia.

Aunque la carrera de Mouser empezó a temprana edad, su reconocimiento se dio a partir de su participación en la popular serie de Cobra Kai, al interpretar a Samantha, la hija de Daniel LaRusso. Esta incursión en la franquicia de Karate Kid le otorgó una notoriedad dentro de la industria, dándola a conocer globalmente.

Sin embargo, pese a su audición, no es la única que está concursando por la obtención del codiciado papel. Ella competirá con Rachel Brosnahan, Emma Mackey, Phoebe Dynevor y Samara Weaving, las otras candidatas que completan la lista. Una carrera bastante reñida por el personaje, pero, hasta al momento, parece que no hay ninguna que se posicione por encima del resto.

Para los fanáticos, la actriz no sería del todo de su agrado. En Twitter se ha desatado un debate tras esta información. Algunos usuarios han postulado a Peyton List, compañera de Mouser en Cobra Kai. Aunque el nombre no figura como una de las opciones para el personaje, los usuarios han compartido que ella tiene más cualidades físicas que Mouser, ya que consideran que Mary es demasiado joven para este papel.

Esto ha desatado dos frentes entre los fanáticos de Superman. Por un lado, aquellos que apoyan a Mouser y, por el otro, los que favorecen a List. Algo bastante curioso, pues recuerda mucho a lo que se vio durante la serie de Cobra Kai, donde sus personajes estaban enemistados. Lo que queda claro, es que esta noticia no ha sentado del todo bien para una parte de la comunidad.

