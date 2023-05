La Casa del Dragón | Se filtran videos de la grabación de la segunda temporada en España

La serie de HBO, La casa del dragón - 91%, concluyó su primera temporada en octubre del año pasado, pero la historia continuará con una segunda temporada ya confirmada para 2024. Mientras eso sucede, la serie se encuentra en rodaje desde hace varias semanas en España, motivo por el cual las filtraciones se han propagado en Internet en las últimas horas.

Después su exitoso estreno en agosto de 2022, el spin off cautivó a casi 30 millones de espectadores con la historia de la casa de los Targaryen. Ambientada en los eventos que sentaron las bases de la lucha por el Trono de Hierro entre Rhaenyra Targaryen y su medio hermano Aegon II Targaryen, es el preámbulo para lo que veríamos 200 años después en Game of Thrones - 59%.

A través de sus redes sociales, usuarios de Extremadura, una región en España, han puesto en circulación imágenes de lo que sería Desembarco de Rey, la capital de Poniente. Este lugar habría sido elegido como la locación principal para las grabaciones del proyecto.

Los habitantes de la ciudad de Cáceres y del pueblo de Trujillo, han sido testigos del avistamiento del equipo de producción, así como algunos elementos que conforman el reparto. Un ejemplo de esto, son las fotografías y videos en un rodaje en las calles de Cáceres, donde se puede ver Olivia Cooke (Reina Alicent) y Phia Saban (Reina Helaena) grabando escenas juntas. También se logra apreciar los estandartes del Rey Aegon II.

Transitando por sus localidades, los fanáticos no han perdido la oportunidad de tomarse alguna fotografía con los intérpretes, tal como lo hizo @magi2296, una usuaria de Twitter. Acompañada de Olivia Cooke y Fabien Frankel, los actores posaron para ella en una fotografía que posteó en su perfil, dejando ver en el fondo el set de filmación.

Sin embargo, los seguidores de la aclamada historia no han sido los únicos que han compartido imágenes dentro de la grabación. El elenco ha posteado algún recuerdo de su estancia en España, permitiendo ver el trabajo que están haciendo durante el rodaje de la segunda temporada de la serie. En una fotografía detrás de escenas se logra ver a Luke Tittensor (Arryk Cargyll), Fabien Frankel, Olivia Cooke, Phia Saban, y Freddie Fox (Gwayne Hightower), mientras disfrutan de su experiencia grabando en la ciudad de Cáceres.

Dentro de todas estas imágenes, algunas han tomado mayor relevancia dentro de la comunidad. Los seguidores de las obras de George R.R. Martin , han observado en estas filtraciones, imágenes que podrían revelar algunos eventos de la segunda temporada. Este hecho ha desencadenado que los fanáticos empiecen a crear teorías de lo que podría significar y qué acontecería durante la serie.

En los videos que circulan, durante una grabación, se logra apreciar una marcha fúnebre. Sin caer en interpretaciones, solo se logra ver al carruaje fúnebre escoltado por caballería, pero sin saber qué personaje ha llegado a su fin en esta historia.

Otro video muestra este evento, pero en esta ocasión solo se aprecia a Olivia y Phia rodar una escena del funeral. Y, al igual que el anterior, tampoco se revela el personaje que ha perecido.

La escena que más ha dado de que hablar, se ha filmado en el pueblo de Trujillo. Desde una mirada al Desembarco del Rey, los pobladores observaron lo que podría ser una respuesta al cortejo funerario. En mitad del rodaje, el equipo de la serie transportaba un gigantesco objeto azul con unos palos clavados. Este tipo de figuras son utilizadas para crear elementos por ordenador, pero no hay más pistas al respecto.

