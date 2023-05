Serie de Willow será eliminada del catálogo de Disney Plus junto con docenas de títulos

Con el éxito en audiencia de La casa del dragón - 91%, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90% y The Witcher - 100%, uno pensaría que la fantasía épica está de moda y es una buena inversión producir una serie de ese género. Disney parece haberse guiado por esa idea, así como por la explotación de la nostalgia al producir la serie secuela del clásico de culto Willow: En la Tierra del Encanto - 48%. Sin embargo, el proyecto fue cancelado al poco tiempo de haber llegado a Disney Plus, porque no logró atrapar a la audiencia ni atraer nuevos suscriptores. Lo sorprendente es que, no conformes con su cancelación, ahora se ha reportado que la serie será eliminada de la plataforma de streaming, dejándola en un limbo, pues no se ha confirmado si estará disponible en algún otro lado.

Sobre la salida de Willow - 83% del catálogo de Disney Plus se informó en una llamada de inversionistas reciente (vía Deadline), y se dijo que es una estrategia para ahorrar dinero. La serie de fantasía es sólo la punta del iceberg, pues se irán docenas de series de Disney Plus y de Hulu, como Big Shot: Entrenador de Élite - 100%, Socios y Sabuesos - 70%, The Mighty Ducks: Game Changers - 100%, Just Beyond - 67%, Diary of a Future President, La misteriosa Sociedad Benedict - 80%, The World According to Jeff Goldblum, Y: The Last Man - 70%, Dollface, The Hot Zone, Maggie - 60%, y Pistol and Little Demon, entre otras. Sólo estarán disponibles hasta el 26 de mayo y se ignora dónde se podrán encontrar en el futuro.

Uno de los primeros factores que jugaron en contra de Willow es que la película no cuenta con tantos fanáticos como se pensaría, y otro es que la serie fue realizada pensando en las nuevas generaciones, por lo que los fans de la cinta original no estuvieron muy felices con los nuevos personajes y con la trama. La fantasía épica sigue siendo muy popular, pero salvo franquicias enormes como Game of Thrones y El Señor de los Anillos, las obras del género no son garantía de éxito, como lo demostró el reciente fracaso en taquilla de Calabozos y Dragones: Honor Entre Ladrones - 89%, a pesar de haber sido bien recibida por la crítica.

La película original de Willow llegó en 1988 bajo la dirección de Ron Howard y con una historia de George Lucas. Ambos cineastas se unieron para crear una aventura de fantasía épica que combinaba elementos de magia, acción y humor. Aunque no fue un éxito inmediato en taquilla, la película ha ganado una fervorosa base de seguidores a lo largo de los años y ha dejado una huella indeleble en el género de la fantasía.

La historia de Willow se enfoca en un enano granjero llamado Willow Ufgood (interpretado por Warwick Davis) que emprende un viaje para proteger a una niña profetizada para derrocar a una malvada reina. La cinta capturó la imaginación de los espectadores con su creatividad desbordante. El uso pionero de los efectos especiales, en particular la técnica 'Morf' para transformar animales y personas, sentó las bases para muchos avances posteriores en la industria.

Con un legado así, uno pensaría que la serie tenía el éxito asegurado, pero la realidad es que ni siquiera logró convencer a todos los críticos, y como muestra podemos citar lo dicho por Marya E. Gates en The Playlist:

'Willow’ es una secuela subdesarrollada que de alguna manera estira el material de origen hasta su punto de ruptura, sin llegar nunca a las mismas alturas de buena diversión anticuada que una epopeya de fantasía debería tener en su corazón. Al dividir la historia en episodios tediosos y demasiado largos, la magia se ha desvanecido de sus huesos, dejando un cadáver en descomposición...

Sabemos que las críticas son algo secundario cuando el público disfruta de una producción televisiva o cinematográfica, pero en este caso fue el público quien le dio la espalda de forma más marcada.

