Jane Fonda dice que un director le pidió tener relaciones con él para ver si sus orgasmos eran adecuados para un papel

Jane Fonda es una actriz, escritora y activista estadounidense reconocida por su larga y exitosa carrera en Hollywood y su influencia en el ámbito político y el activismo social. La legendaria actriz de 85 años reveló en un episodio reciente de Watch What Happens Live (via Variety) que el director francés René Clément le pidió que tuviera relaciones sexuales con él durante la producción de Joy House, cinta de suspenso de 1964 protagonizada por Fonda junto con Alain Delon y Lola Albright.

También te puede interesar: Mara Wilson explica cómo la fama de Matilda le arruinó la vida

Durante su aparición en Watch What Happens Live, el presentador Andy Cohen le pidió a Fonda que mencionara “un hombre en Hollywood que trató de ligarte una vez que lo rechazaste”. Jane respondió: “El director francés René Clément”, y enseguida explicó:

Bueno, quería acostarse conmigo porque dijo que el personaje tenía que tener un orgasmo en la película y necesitaba ver cómo eran mis orgasmos. Lo dijo en francés y yo fingí que no entendía.

René Clément tenía 51 años en aquel entonces, mientras que Jane Fonda apenas tenía 27. Clément fue uno de los cineastas más influyentes de Francia en los años 50 y 60, ganando cinco premios en el Festival de Cine de Cannes a lo largo de su carrera. Clément murió en 1996 a los 82 años.

Jane Fonda proviene de una familia de actores. Su padre fue la leyenda del cine Henry Fonda, y su hermano es el también actor Peter Fonda. Desde joven, Jane mostró interés por la actuación y comenzó a estudiar en el Lee Strasberg Theatre Institute en Nueva York. La carrera de actuación de Jane despegó en la década de 1960. Ganó reconocimiento por su trabajo en cintas como Tall Story, Period of Adjustment y Cat Ballou.

Por si te lo perdiste: Tom Hanks dice que podría seguir apareciendo en películas después de morir gracias a la inteligencia artificial

A lo largo de su carrera, Jane ha interpretado una amplia gama de roles en cine y televisión, destacándose por su habilidad para dar vida a personajes complejos. Algunas de sus películas más notables son Julia, El síndrome de China, La jauría humana, Cómo eliminar a su jefe, Gringo viejo y On Golden Pond, de 1981, donde compartió pantalla con su padre. Además, Jane ganó dos veces el Premio de la Academia por su extraordinario trabajo en las películas Klute, de 1971, y Coming Home, de 1978.

Jane Fonda no solo se destacó en la industria del cine, sino que también se convirtió en un ícono y referente en el ámbito político y activista. Durante la década de 1970, se involucró activamente en la lucha por los derechos civiles y se convirtió en una firme opositora de la guerra de Vietnam. Su postura política y su participación en protestas y movimientos sociales le valieron críticas y controversia, pero también le otorgaron una base sólida de seguidores comprometidos.

En décadas siguientes, Jane se involucró en una amplia gama de causas sociales, incluyendo la lucha por los derechos de las mujeres, los derechos civiles y la protección del medio ambiente. La legendaria actriz ha utilizado su fama para promover cambios positivos en la sociedad y ha sido una voz influyente en la lucha por la justicia y la igualdad.

Además de su trabajo en la industria del cine y su activismo, Jane Fonda también ha incursionado en la escritura. Ha publicado varios libros, entre ellos su autobiografía titulada My Life So Far, de 2005, donde narra su vida y sus experiencias personales y profesionales. También ha escrito libros sobre salud y bienestar. Jane Fonda ha recibido numerosos reconocimientos por su contribución a la industria del entretenimiento y su labor como activista. Es una figura muy respetada tanto en el ámbito artístico como en el político, y su legado perdura como una inspiración para generaciones futuras.

No te vayas sin leer: Charlize Theron da su opinión sobre Anya Taylor-Joy, actriz que la reemplazó como Furiosa en la precuela de Mad Max: Furia en Camino