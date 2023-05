Nicolas Cage será un persona jugable en Dead By Daylight

Nicolas Cage es uno de esos nombres definitivos de la industria del cine, un actor reconocido y amado por todos que ha logrado consolidar una carrera sólida y envidiable. Su popularidad ha llegado a tal punto que Dead By Daylight ha decidido añadirlo a su largo compendio de personajes jugables, un honor que no todas las estrellas del mundo real puede gozar, solamente las más espectaculares. Un nuevo y gran logro se suma a la prolífica trayectoria del archiconocido Coppola.

A lo largo de su carrera, Cage ha interpretado una amplia gama de personajes en películas que abarcan diferentes géneros, desde dramas intensos hasta comedias extravagantes y películas de acción. Ha recibido elogios de la crítica y reconocimiento por su habilidad para sumergirse en los roles y darles vida con una intensidad y excentricidad distintivas. Su destacado talento actoral le ha valido numerosos premios, incluido un premio de la Academia, y lo ha consolidado como uno de los actores más reconocidos y respetados de la industria cinematográfica.

Cage ha protagonizado diversas películas a lo largo de su carrera, y entre algunas de sus mejores se encuentran Adiós a Las Vegas - 90%, por la cual ganó el premio de la Academia al Mejor Actor por su interpretación de un alcohólico autodestructivo; El Ladrón de Orquídeas - 91%, en la que ofrece una actuación memorable en un papel doblemente desafiante; Con Air, una película de acción en la que encarna a un ex convicto; Contra/Cara - 91%, un thriller de ciencia ficción donde intercambia su rostro con el de John Travolta; y Educando a Arizona - 90%, una comedia de los hermanos Coen en la que muestra su habilidad para el humor absurdo.

A través de sus redes sociales, Dead By Daylight informa que Nic Cage será un personaje jugable. Aunque no menciona la fecha de liberación, si revela que a partir del 5 de julio tendremos más información sobre el tema. La publicación incluye un teaser de 42 segundos en el que podemos apreciar la llegada de Cage al videojuego en formato digital.

