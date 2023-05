Bob Chapek, ex CEO de Disney, es demandado por pérdidas en el área de streaming

Bob Chapek se desempeñó como director ejecutivo de The Walt Disney Company de 2020 a 2022, sin embargo, su estancia en el poder estuvo llena de escándalos y muchas críticas, finalizando con una salida bastante obligada impulsada por la mesa de accionistas, quienes terminaron por desconfiar de las palabras y acciones del CEO para con la empresa y los medios de comunicación. Ahora que los meses han pasado, Chapek regresa al centro de la noticia, ahora para ser el objetivo de una nueva demanda iniciada por uno de los shareholders de la empresa concentrado en el terreno del streaming.

Chapek comenzó su carrera en el área de marketing, trabajando en empresas como H.J. Heinz Company y The Walt Disney Company, donde desempeñó varios roles clave, incluyendo la supervisión de la división de productos de consumo y la gestión de parques temáticos. En 2020 asumió el cargo de CEO de Disney, convirtiéndose en el séptimo en la historia de la compañía y sucediendo a Bob Iger. Durante su mandato lideró la expansión del streaming con el lanzamiento de Disney+, además de enfrentar desafíos sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19. Aunque ha demostrado una visión estratégica e innovadora, algunas de sus decisiones como CEO fue duramente criticadas.

Ahora, tiempo después de su salida como director de uno de los conglomerados de entretenimiento más grandes del mundo, Collider revela que Bob Chapek está siendo demandado por un accionista de Disney, quien presentó un documento de 39 páginas al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, acusando al antiguo CEO de emitir “declaraciones falsas y/o engañosas” sobre los alcances, impacto y ganancias de Disney Plus y “la salud del negocio del streaming”. La demanda se presentó la semana pasada y busca representar a todos aquellos que “compraron acciones de The Walt Disney Company entre el 10 de diciembre de 2020 y el 8 de noviembre de 2022”. A continuación presentamos un fragmento del documento:

Los demandados hicieron declaraciones falsas y/o engañosas y/o no revelaron que: (i) Disney+ estaba sufriendo una desaceleración del crecimiento de suscriptores, pérdidas y sobrecostos; (ii) los verdaderos costos incurridos en relación con Disney+ habían sido ocultados por los ejecutivos de Disney al estrenar cierto contenido destinado a Disney+ inicialmente en los canales de distribución heredados de Disney y luego hacer que los programas estuvieran disponibles en Disney+ a partir de entonces para trasladar indebidamente los costos fuera del segmento de Disney+.

De acuerdo con Collider, The Walt Disney Company está muy enfocada en el caso, con un portavoz declarando que “están al tanto de la situación y tienen la intención de defenderla enérgicamente”. Los últimos años han sido especialmente complicados para el conglomerado, todo gracias a las inclemencias de la pandemia de coronavirus, crisis que afectó muchos ámbitos de la vida y que más o menos afectó el desempeñó de Disney Plus en el mercado internacional.

Bob Chapek fue despedido como CEO de Disney por múltiples razones. Entre las más destacadas se encuentran su estrategia en la promoción de Disney Plus, sabiéndose que las pérdidas fueron mayores que las ganancias; los despidos masivos de empleados y el aumento de su propio salario, ganando más de 32 millones de dólares en 2021; la controversia que desató en relación a la ley Don’t Say Gay, cuando se descubrió que, bajo su mandato, Disney apoyaba a muchos políticos estadounidenses a favor de las legislaciones anti-LGBT en escuelas de Florida; no olvidemos su conflicto con Scarlett Johansson, cuando la actriz demandó a la empresa por no respetar su contrato y lanzar Black Widow - 87% en streaming; lo anterior dañó severamente la imagen de Chapek y se le acusó de no ser capaz de negociar con las estrellas de las series y películas desarrolladas por Disney.

Lo previo y muchas otras razones menores terminaron por sacar a Bob Chapek del puesto de CEO, obligando a Bob Iger a regresar tras un muy breve periodo de descanso. Por el momento, The Walt Disney Company sigue buscando la recuperación y la dominación masiva de la industria del entretenimiento en Estados Unidos y más allá.

