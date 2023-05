Virgil Films adquiere los derechos de Speed Is Expensive, documental narrado por Ewan McGregor

De acuerdo con un informe reciente de Variety, Virgil Films, empresa dedicada al desarrollo y distribución de película y documentales, ha adquirido los derechos de Speed Is Expensive: Philip Vincent and the Million Dollar Motorcycle, documental narrado por la estrella de Obi-Wan Kenobi - 95% Ewan McGregor, que cuenta la historia del famoso diseñador de motocicletas Philip Vincent. Además de tener a McGregor como narrador, el documental cuenta con la participación del presentador y humorista Jay Leno, el bajista de The Clash Paul Simonon y el famoso piloto británico de automovilismo y motociclismo John Surtees.

Según el informe de Variety, Lightbulb Film Distribution lanzará el documental en el Reino Unido e Irlanda, mientras que Virgil Films se encargará de la distribución en todos los demás territorios internacionales. Dirigido por David Lancaster, el documental cuenta la turbulenta historia de Vincent, un genio diseñador de motocicletas que perdió todo su dinero en la creación de una de sus últimas y más ambiciosas motos.

McGregor, conocido por películas como Doctor Sueño - 79%, Las Vueltas del Destino - 64%, Los Últimos Días en el Desierto - 76% y Trainspotting 2: La Vida en el Abismo - 79%, es un gran fanático y conocedor de motocicletas. “Ewan ama las motos clásicas y conoce su historia motociclista. No podríamos haber deseado un mejor narrador”, dijeron algunos de los realizadores del documental. " Ewan ha recorrido más millas en bicicleta que la mayoría, algunas de ellas capturadas en pantalla en la serie de Apple TV+ 'Long Way Up'", dijo Lancaster, quien produjo la cinta con Gerry Jenkinson y James Salter (via Variety).

Virgil Films planea estrenar el documental en cines selectos en septiembre de este año, seguido de un lanzamiento digital multiplataforma un mes después. “Estoy encantado de poder compartir esta emocionante pero desgarradora historia”, dijo Joe Amodei, CEO de Virgil Films & Entertainment, quien negoció el acuerdo de adquisición con Lancaster (via Variety). Amodei fundó Virgil Films en 2003 con el propósito de distribuir largometrajes y series de televisión originales.

Philip Vincent fue un diseñador y fabricante de motocicletas británico, reconocido por su papel en la industria de la motocicleta. Nació en 1908 y falleció en 1979. Vincent era un ingeniero altamente capacitado y experimentado, y había trabajado previamente para otras compañías de motocicletas, incluyendo Rudge-Whitworth y HRD Motorcycles. El talentoso ingeniero decidió fundar su propia compañía y producir su propias motocicletas de alto rendimiento.

Vincent fundó Vincent HRD en 1928. Bajo su liderazgo, la empresa produjo algunas de las motocicletas más innovadoras y de alta calidad de su época. Destacaron por su tecnología avanzada y su rendimiento sobresaliente. Entre los modelos más famosos se encuentran la Vincent Black Shadow, la Vincent Rapide y la Vincent Black Lightning, esta última conocida por ser una de las motocicletas más rápidas de su tiempo.

La primera motocicleta de Vincent HRD, la Series A, fue presentada en 1934 y recibió críticas entusiastas por su diseño innovador y su impresionante rendimiento. En los años siguientes, la compañía continuó produciendo motocicletas altamente respetadas, y hoy en día las Vincent son altamente valoradas y buscadas por coleccionistas y entusiastas de todo el mundo. Philip Vincent murió en 1979, pero su legado en la industria de las motocicletas ha perdurado hasta el día de hoy.

Además de su éxito en el mundo de las motocicletas, Philip Vincent también participó en otras industrias, como la aeronáutica y la fabricación de automóviles. Su legado en la industria de la motocicleta perdura hasta el día de hoy, con las motocicletas Vincent siendo altamente valoradas por los coleccionistas y entusiastas.

